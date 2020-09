Old, lo nuevo M. Night Shyamalan, arranca su rodaje y estrena póster oficial

MADRID, 28 Sep. (CulturaOcio) -

M. Night Shyamalan ha hecho alarde su propio estilo, al revelar, por sorpresa, que el título de su nueva película, 'Old'. El director de 'Múltiple' y 'Glass', además, ha compartido la primera imagen del rodaje y el primer cartel oficial.

Ha sido en Twitter donde el realizador de 'El sexto sentido' ha compartido las imágenes. "Se siente como un milagro estar aquí, rodando mi nueva película. Se titula Old", ha escrito en la red social.

En el póster puede verse una especie de reloj de arena gigante, en el que, en lugar de caer arena, caer sombras oscuras en forma de cuerpos. "Solo es cuestión de tiempo", reza en el cartel, en el que, además, se anuncia la fecha de estreno de la cinta: julio de 2021.

Feels like a miracle that I am standing here shooting the first shot of my new film. It's called Old. #OldMovie @OldTheMovie pic.twitter.com/hth8jUum8K