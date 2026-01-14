La obra de teatro Un tranvía llamado deseo de Tennessee Williams, en la gran pantalla de la mano de Cine Yelmo

MADRID, 14 Ene. (CulturaOcio) -

Un tranvía llamado deseo (A Streetcar Named Desire), la obra de teatro de Tennessee Williams, volverá a la gran pantalla de la mano de Cine Yelmo. Esta adaptación del clásico uenta con Gillian Anderson (Sex Education), Vanessa Kirby (The Crown) y Ben Foster (Lone Survivor) como interpretes protagonistas y se proyectará en salas de distintos puntos de España los días 22 y 27 de enero.

La obra, que se filmó en vivo durante una función del Teatro Young Vic de Londres en 2014, sigue a Blanche DuBois, una mujer presumida, altanera y desequilibrada que trata de buscar consuelo en su hermana Stella y que termina enfrentándose a circunstancias inesperadas.

Además de Anderson como Blanche DuBois, Kirby como Stella Kowalski y Foster como Stanley Kowalski, el elenco de la obra lo completan nombres como Lachele Carl (Miércoles), Otto Farrant (Marcella) o Corey Johnson (Salvar al soldado Ryan), entre otros.

La adaptación cinematográfica del mítico texto de Tennessee Williams se estrenó en 1951 dirigida por Elia Kazan y protagonizada por los legendarios Vivien Leigh y Marlon Brando. El filme se alzó con cuatro premios Oscar, incluyendo el de mejor actriz para Leigh.

Ahora, la obra teatral regresa a los cines a través de +Que Cine, la ventana de contenidos alternativos de Cine Yelmo. Las 17 salas de Cine Yelmo que proyectarán Un tranvía llamado deseo son las siguientes: Álava (Boulevard), Alicante (Puerta de Alicante), Almería (Roquetas), Barcelona (Westfield La Maquinista, Premium Castelldefels), Gijón (Ocimax), Las Palmas (Las Arenas), Madrid (Ideal, Palafox, Rivas Futura), Málaga (Vialia), Santander (Peñacastillo), Santa Cruz de Tenerife (Meridiano), Tarragona (Parc Central), Valencia (Mercado de Campanar), Vigo (Travesía Vigo) y Vizcaya (Artea).