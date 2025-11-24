La obra de teatro Vanya de Andrew Scott llega a la gran pantalla de la mano de Cine Yelmo

La obra de teatro Vanya con Andrew Scott llega a la gran pantalla de la mano de Cine Yelmo - CINE YELMO

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

La obra de teatro Vanya volverá a la gran pantalla de la mano de Cine Yelmo. Esta adaptación del clásico de Chéjov, que cuenta con Andrew Scott (Fleabag) como único intérprete, se proyectará en salas de distintos puntos de España los días 11 y 16 de diciembre.

Representada en el National Theatre de Londres, la obra es una reinvención de El tío Vanya de Anton Chéjov, escrita por el dramaturgo Simon Stephens y con los sueños, el arrepentimiento y la exploración de las emociones y la condición humana como temas centrales. La adaptación cinematográfica del drama está dirigida por el cineasata y dramaturgo Sam Yates y diseñada por Rosanna Vize.

Scott, actor en series de televisión como Fleabag o Sherlock y en películas como Desconocidos, da vida en la obra a múltiples personajes. Respecto a los proyectos que el actor tiene en su horizonte, Puñales por la espalda: De entre los muertos, la tercera entrega de la saga cinematográfica de misterio, llegará a Netflix el próximo 12 de diciembre, tras su estreno en salas el 28 de noviembre. Ese mismo día se estrenará Blue Moon, la cinta de Richard Linklater de cuyo elenco forma parte Scott junto a Ethan Hawke y Margaret Qualley, entre otros.

La obra teatral regresa a los cines a través de +Que Cine, la ventana de contenidos alternativos de Cine Yelmo. Las 17 salas de Cine Yelmo que proyectarán Vanya son las siguientes: Álava (Boulevard), Alicante (Puerta de Alicante), Almería (Roquetas), Barcelona (Westfield La Maquinista, Premium Castelldefels), Gijón (Ocimax), Las Palmas (Las Arenas), Madrid (Ideal, Palafox, Rivas Futura), Málaga (Vialia), Santander (Peñacastillo), Santa Cruz de Tenerife (Meridiano), Tarragona (Parc Central), Valencia (Mercado de Campanar), Vigo (Travesía Vigo) y Vizcaya (Artea).