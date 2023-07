No, no habrá película de imagen real de Gárgolas dirigida por Kenneth Branagh

MADRID, 18 Jul. (CulturaOcio) -

Gárgolas se emitió entre 1994 y 1997, convirtiéndose en una de las series de animación más icónicas de la época. Recientemente surgieron rumores sobre su posible salto a la gran pantalla en una película en imagen real dirigida por Kenneth Branagh. Especulaciones que ya han sido desmentidas por el creador de la serie, Greg Weisman.

The Belfast Telegraph informó que estaba en marcha una película de imagen real de Gárgolas que iba a contar con Kenneth Branagh como director. "Oye, Greg, ¿qué opinas sobre el rumor de que Sir Kenneth Branagh dirigirá una película de imagen real de Gárgolas para Disney?", preguntó un usuario de Twitter a Weisman. "Pienso que simplemente no es cierto", aclaró.

I'm thinking... that it's flat-out not true. https://t.co/W1hxrOX0bG