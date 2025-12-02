Archivo - Netflix va con todo a por Warner y presenta una nueva e imponente oferta en efectivo - ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 2 Dic. (CulturaOcio) -

Warner Bros. Discovery ha recibido este lunes 1 de diciembre una segunda ronda de ofertas, incluida una principalmente en efectivo de Netflix, en una subasta que podría concluir en los próximos días o semanas, según fuentes cercanas a las negociaciones.

Los equipos financieros de Paramount Skydance Corp., Comcast Corp. y Netflix trabajaron durante el pasado fin de semana en mejorar las ofertas por la totalidad o parte de Warner Bros., según informaron dichas fuentes, que pidieron no ser identificadas al tratarse de información que aún no es pública.

La oferta de Paramount, aunque cuenta con el respaldo mayoritario de la familia del cofundador de Oracle Corp., Larry Ellison, incluye financiación de deuda de Apollo Global Management Inc. También están contribuyendo fondos de Oriente Medio, según señalan las fuentes.

Las ofertas son vinculantes, lo que significa que la junta directiva podría cerrar rápidamente un acuerdo si se cumplen sus objetivos, según ha declarado una de las fuentes. Sin embargo, la empresa no ha calificado las últimas ofertas como definitivas, y se consideraría otra oferta si las condiciones fueran atractivas.

Netflix, líder del sector del streaming, está trabajando en un préstamo puente por valor de decenas de miles de millones de dólares, según ha declarado una de las fuentes.

Al parecer, Warner Bros. quiere 30 dólares por acción, y el presidente emérito de la empresa, John Malone, ha declarado que esa cifra es "posible". Las acciones se cerraron el lunes en Nueva York a 23,87 dólares, lo que da a la empresa un valor de mercado de 59.000 millones de dólares.