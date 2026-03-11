Netflix acaba de estrenar el documental que debes ver si te gustó Adolescencia

El documental que explora la machosfera de Adolescencia en la vida real llega a Netflix - NETFLIX

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

Louis Theroux: Dentro de la machosfera ya ha aterrizado en Netflix. En este documental, el cineasta británico se sumerge en las entrañas de la llamada machosfera, un concepto que ya exploró la serie creada por Jack Thorne y Stephen Graham... y que resulta aterrador precisamente por no pertenecer al terreno de la ficción.

Theroux describe la machosfera como "un grupo de 'influencers' casi exclusivamente masculinos que ofrecen contenidos sobre fitness, negocios y superación personal". "Muchos de ellos son relativamente convencionales, pero en los extremos hay una comunidad de figuras cuyas opiniones son mucho más radicales, y ese es el tema central del documental", explica.

Adolescencia ya reflejó esta aterradora realidad a través de una trama centrada en un niño, interpretado por Owen Cooper, acusado de asesinar a su compañera de instituto. En la serie, ganadora de 6 Premios Emmy y 4 Globos de Oro, a medida que las investigaciones avanzan, la policía descubre en las redes sociales de los estudiantes un lenguaje en clave que esconde peligrosos mensajes misóginos y machistas.

En Dentro de la machosfera, Theroux se embarca en un viaje por Miami, Nueva York y Marbella para conocer a una red de 'influencers' y creadores de contenido del extremo más radical de esta corriente. "No estoy tratando de avergonzarlos ni engañarlos de ninguna manera. Estoy tratando de decir la verdad", sostiene el director.

Además de diseccionar el lenguaje y los códigos utilizados por estas personas, con conceptos ya presentes en la serie Adolescencia como la "pastilla roja", el filme incluye valiosos testimonios, como los de algunas mujeres del entorno de estos 'influencers'.

LA MACHOSFERA VA GANANDO TERRENO ENTRE LOS JÓVENES

"Cada vez más, estas no son figuras marginales: cualquiera que tenga hijos, y especialmente niños, sabrá que están ganando terreno en la cultura. Su influencia se percibe en las escuelas, en el lugar de trabajo y en todo internet", sentencia Theroux, explicando que estas personas encarnan un machismo "que es a veces misógino, homófobo, antisemita y racista".

"Creo que muchos chicos y hombres están perdidos", asegura el director, señalando cómo encuentran "respuestas fáciles" a sus problemas "cuando ven a un tipo musculoso que parece que tiene mucho dinero diciéndoles que no es su culpa 'y aquí está el culpable'".

"No se puede subestimar lo joven que es gran parte de este público. Se comercializa para los niños y, a veces, para ellos es difícil no tomarlo al pie de la letra", sostiene Theroux, apuntando que estas narrativas pueden resultar "enormemente atractivas", "especialmente cuando tienes 15, 16, 17 años".

Aunque Dentro de la machosfera es su primer largometraje, Theroux ha colaborado en proyectos con una fuerte crítica social, como la serie documental TV Nation, en la que trabajó mano a mano con Michael Moore, o el telefilme Louis Theroux y la familia más odiada de Estados Unidos.

En el filme, que ya está disponible en Netflix, Theroux entrevista a 'influencers' y creadores de contenido como Harrison Sullivan (alias HSTikkyTokky), Myron Gaines, Nicolas Kenn De Balinthazy (alias Sneako), Justin Waller y Ed Matthews.