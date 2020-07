Naya Rivera estuvo a punto de protagonizar Los juegos del hambre

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Naya Rivera, el director Scott Derrickson ha revelado que estuvo a punto de dirigir Los juegos del hambre con la actriz de Glee como protagonista.

"Me encantó la primera novela de Los juegos del hambre y recuerdo vívidamente su descripción de Katniss Everdeen, de 16 años, como 'delgada con cabello negro y piel de color oliva'. Cuando me reuní con el productor ante la posibilidad de dirigirla, le dije que mientras leía el libro siempre imaginé a Naya Rivera como Katniss", publicó en Twitter. Finalmente la intérprete no consiguió el papel, que fue para Jennifer Lawrence.

I loved the first Hunger Games novel and vividly remember its description of 16-yr-old Katniss Everdeen as “slender with black hair and olive skin." When meeting the producer about possibly directing it, I said that while reading the book I always imagined Naya Rivera as Katniss.