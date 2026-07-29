Nada es tan perfecto como parece en el tráiler de Sunrise: El último amanecer, adaptación de la novela de Anna Todd - PRIME VIDEO

MADRID, 29 Jul. (CulturaOcio) -

Sunrise: El último amanecer, adaptación de la novela homónima de Anna Todd (After), presenta su tráiler oficial. El drama romántico, protagonizado por Maia Reficco (A fondo) y Fernando Lindez (Dímelo Bajito), llegará a Prime Video el próximo 26 de agosto.

El tráiler comienza con el personaje de Ry (Reficco) llegando a Mallorca para disfrutar de unas vacaciones de verano. "Me estoy haciendo a la medicación", confiesa la joven, desvelando que sufre una enfermedad.

"Está feo mirar, señorita", dice Julián (Lindez), cuando la protagonista se queda mirándolo en la playa, avergonzada Ry desaparece de la escena. Pero no tardan mucho en volver a encontrarse y ambos se chocan accidentalmente por las calles de la isla y terminan coincidiendo en una fiesta.

"Este verano quería vivirlo como si fuese el último de mi vida", confiesa Ry mientras dan un paseo por la playa. El adelanto no tarda en subir la temperatura y la pasión entre los protagonistas, que solo podrán disfrutar hasta que acabe el verano, aunque quizá su historia perfecta no dure tanto.

UN VERANO PUEDE CAMBIARLO TODO

Junto a Maia Reficco y Fernando Lindez, el reparto de Sunrise: El último amanecer se completa con Eva Longoria (Solo asesinatos en el edificio), Andrés Velencoso (Fin) y Sabrina Bartlett (Los Bridgerton), entre otros. Además, está dirigida por Carlson Young (Upgrade: Primera clase) con guión de Anna Klassen (Dropping).

"Sunrise: El último amanecer sigue la historia de Ry (Reficco), una estudiante universitaria con una enfermedad crónica que viaja a Mallorca para disfrutar de unas vacaciones de verano junto a su madre (Longoria). Cuando inesperadamente se enamora de Julián (Lindez) y empieza a disfrutar del presente, el empeoramiento de su estado de salud y unos secretos familiares ocultos durante mucho tiempo amenazan con desmoronar todo antes de que termine el verano", adelanta la sinópsis oficial del filme.