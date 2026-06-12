Muere Margaret Kerry, la mujer que inspiró Campanilla en Peter Pan, a los 97 años

MADRID, 12 Jun. (CulturaOcio) -

Margaret Kerry, la actriz y bailarina que sirvió como modelo e inspiración para el personaje de Campanilla en la película de Peter Pan de 1953, ha fallecido a los 97 años.

"Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de Margaret Kerry (Boeke), nuestra querida Campanilla", reveló la familia de la intérprete en una publicación de Facebook. "Margaret falleció pacíficamente en los brazos de Jesús el 11 de junio de 2026 en Wilmington, Carolina del Norte. Sus tres hijos, que la adoraban -Ellen, Christina y Eric-, estaban a su lado cuando perdió su valiente batalla contra el cáncer de pulmón", prosigue el texto.

"Margaret estaba profundamente agradecida por la extraordinaria vida de la que había disfrutado y se sentía enormemente bendecida por sus seres queridos y por los innumerables amigos y fans que había conocido a lo largo de su camino", asegura el mensaje, que también indica que la actriz quería "que todos supieran que estaba en paz y preparada para esta nueva etapa de su vida, con la certeza de que Dios estaba deseando llevarla a casa, junto a Él, al cielo".

"Y recuerda: cualquier noche, mira al cielo nocturno y busca esa 'segunda estrella a la derecha'. Si te fijas bien, quizá notes que esa estrella brilla un poco más en honor a Margaret", señala la publicación, haciendo referencia a las famosas instrucciones que Peter Pan da a los niños para llegar a Nunca Jamás. Aparte del texto, y siguiendo la voluntad de la intérprete, la familia también compartió una imagen de Kerry junto a su personaje.

FILMOGRAFÍA DE MARGARET KERRY MÁS ALLÁ DE CAMPANILLA

Desde 1949 a 1952, Kerry interpretó a Sharon Ruggles en la sitcom The Ruggles. Anteriormente había aparecido en títulos como El sueño de una noche de verano, precisamente como un hada; Las aventuras de Tom Sawyer, The Star Maker, Si conocieras a Susi, Canon City y El llanero solitario.

En todo caso, su papel más icónico llegó en 1952, cuando sirvió como modelo de Campanilla en el ahora clásico de Disney. "Buscaban a una chica joven que se sintiera cómoda con los movimientos de baile", explicó la actriz, recordando la audición en una entrevista de 2003 con Jim Korkis, según recoge The Hollywood Reporter.

Kerry también trabajó en otros proyectos de animación, formando parte del reparto de voces de títulos como Clutch Cargo, Space Angel, Captain Fathom o The New Three Stooges. Aparte de como actriz, trabajó dando charlas motivacionales y como productora, guionista y presentadora de un programa en una emisora de radio cristiana. En 2016 publicó su autobiografía, Tinker Bell Talks: Tales of a Pixie Dusted Life.