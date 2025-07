Muere Julian McMahon, el Doctor Doom de Los 4 Fantásticos 2005 que le rinden homenaje

MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

Julian McMahon, actor conocido por dar vida al Doctor Doom en las dos películas de Los 4 fantásticos de 20th Century Fox dirigidas por Tim Story, ha fallecido a los 56 años, tal y como ha dado a conocer su mujer hace apenas unos días. Y ante la triste noticia, quienes fueron sus compañeros de reparto en las mencionadas cintas han rendido tributo al intérprete.

"Aunque interpretábamos al enemigo del otro, siempre había mucha ligereza y risas cuando trabajábamos juntos. Cada encuentro con él era una alegría", escribía en su cuenta de Instagram Ioan Gruffudd, que encarnó a Reed Richards/Mr. Fantástico en la bilogía. "Fue un honor ser el Dr. Richards para su Dr. Doom. Mi corazón está con su mujer y su familia", añadía.

Por su parte, Michael Chiklis, que dio vida a Ben Grimm/La Cosa ha llorado también la pérdida de McMahon, compartiendo una imagen de ambos con Jessica Alba (Sue Storm/la Mujer Invisible en los mencionados filmes). "Estoy desolado por la noticia del fallecimiento de mi amigo Julian. La vida es tan preciosa y frágil. Mis condolencias a su familia. DEP Jules", escribió.

