Muere Ivan Reitman, director de 'Cazafantasmas', a los 75 años

MADRID, 14 Feb. (CulturaOcio) -

Ivan Reitman, director de comedias como 'Los Cazafantasmas', 'Los gemelos golpean dos veces' o 'Poli de guardería', ha muerto a los 75 años. El también productor y guionista falleció el sábado por la noche en su casa en Montecito, California, mientras dormía, según ha informado su familia en un comunicado en el que no revela la causa de su fallecimiento.

"Nuestra familia lamenta la inesperada pérdida de un esposo, padre y abuelo que nos enseñó a siempre buscar la magia en la vida. Nos consuela que su obra como cineasta llevó las risas y la alegría a innumerables personas en el mundo. Mientras le lloramos en privado, esperamos que aquellos que lo conocieron a través de sus películas lo recuerden siempre", señala el comunicado firmado por su esposa Genevieve, su hijo Jason y sus hijas Catherine y Caroline.

Nacido en Checoslovaquia y criado en Canadá, donde conoció por primera vez a cómicos que se convertirían en estrechos colaboradores durante toda su carrera como Dan Aykroyd o Rick Moranis, Reitman debutó como director en 1973 con la comedia de terror 'Mujeres caníbales' aunque su primer gran éxito le llegó como productor de 'Desmadre a la americana' (1978), la alocada y salvaje comedia sobre el mundo universitario protagoniza por la entonces estrella de 'Saturday Night Live' John Belushi en su debut en la gran pantalla.

Siguió tirando de la cantera de SNL para sus dos siguientes película como director, 'Los incorregibles albóndigas' (1979) y 'El pelotón chiflado' (1981), ambas protagonizadas por un joven Bill Murray. En esta última ya estaría presente como guionista y co-protagonista Harold Ramis, el hombre junto al que creó una de las películas más icónicas del cine de los 80, 'Los Cazafantasmas'.

Estrenada en 1984, el filme dirigido por Reitman contaba con guión de Dan Aykroyd, Harold Ramis y Rick Moranis. Los tres formaban parte del elenco protagonista del filme junto a Bill Murray, Sigourney Weaver y Ernie Hudson en esta película que relataba la historia de un grupo de doctores expertos en parapsicología que, al quedar en paro y ante el aumento repentino de apariciones espectrales en la ciudad, deciden montar una empresa en la que ofrecen sus servicios para cazar ectoplasmas en Nueva York.

'Los Cazafantasmas' se convirtió en una de las comedias más exitosas y populares de todos los tiempos dando lugar a una franquicia que incluyó una exitosa secuela de 1989 y dos entregas estrenadas en este nuevo milenio, la segunda de las cuales, 'Cazafatasmas: Más allá', vio la luz el pasado 2021 y, dirigida por el hijo de Reitman, Jason, reunió a las estrellas sobrevivientes de la película original.

Y aunque ninguna de sus siguientes películas tuvo el éxito de 'Cazafantasmas', durante finales de los ochenta y noventa produjo un buen puñado de títulos de relativo éxito destacando comedias como 'Los gemelos golpean dos veces' (1988), 'Poli de guardería' (1990) y 'Junior' (1994), que marcaron el cambio de Arnold Schwarzenegger de estrella de acción a protagonista de cine familiar.

También dirigió en 1998 a Harrison Ford y Anne Heche en 'Seis días y siete noches', a David Duchovny y Julianne Moore en 'Evolution' (2001) o a Natalie Portman y Ashton Kutcher en 'Sin compromiso' (2011). Como productor fue responsable de éxitos como 'Beethoven', 'Space Jam' o 'Up in the Air' y su último trabajo como director se estrenó en 'Decisión final', un drama sobre fútbol americano protagonizado por Kevin Costner que vio la luz en 2014.

Actualmente estaba trabajando en varios proyectos, entre ellos 'Triplets', la secuela de 'Los gemelos golpean dos veces', que iba a contar con el regreso de Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito y el fichaje de Eddie Murphy.