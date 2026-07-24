Muere Chris Affleck, madre de Ben y Casey Affleck, a los 83 años - CONTACTO

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

Chris Anne Affleck, madre de los oscarizados Ben y Casey Affleck, falleció el 2 de junio, a los 83 años. El pasado mes de diciembre le habían diagnosticado cáncer de páncreas, dándole seis meses de vida.

Nacida en Nueva York en 1942, Affleck se graduó en la universidad de Harvard y pasó 35 años trabajando de profesora en colegios públicos, jubilándose en 2008. Fue una ferviente defensora de los derechos civiles a lo largo de toda su vida, formando parte de los viajeros de la libertad, que protestaban por la segregación racial, en la década de los 60.

Según señala su obituario, publicado por Boston Globe, "su mayor deseo tras el diagnóstico [de cáncer de páncreas] era vivir para ver a su nieto [Atticus] graduarse en el instituto". "Así lo hizo, y asistió a la ceremonia junto a su familia el 31 de mayo de 2026. Falleció plácidamente, mientras dormía, dos días después", reza el texto.

MADRE Y GRAN APOYO DE BEN AFFLECK Y CASEY AFFLECK

Affleck y su exmarido, Timothy Affleck, tuvieron a su primer hijo, Benjamin Géza, en 1972 y al segundo, Caleb Casey, tres años después, en 1975. La profesora y activista apoyó incondicionalmente la carrera actoral de sus hijos y contribuyó en los primeros pasos de Ben en la industria, poniéndole en contacto con una antigua compañera de Harvard, la directora de casting Patty Collins.

En 1998, asistió a la ceremonia de los Óscar como acompañante de Ben Affleck, nominado ese año por El indomable Will Hunting junto a su amigo Matt Damon, que también acudió a la gala con su madre. Ambos intérpretes se hicieron con el premio a mejor guion original.

"Estábamos sentados junto a nuestras madres y ganamos, y les dimos un abrazo. Recuerdo que todo el mundo le dio mucha importancia, como si fuera algo totalmente nuevo", señaló el actor y director de Argo, recordando el momento en una entrevista concedida a Vanity Fair hace tres años. "Recuerdo que, como me sentía inseguro, pensé: '¿Por qué? ¿Por qué es raro que traigamos a nuestras madres?'. ¿A quién más crees que íbamos a traer?", expresó.