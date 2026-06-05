Muere apuñalado por el hijo de su novia James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, a los 81 años

MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) -

James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, ha fallecido a los 81 años tras ser apuñalado. Según informa el Departamento de Policía de Los Ángeles, el intérprete murió el miércoles 3 de junio en Tarzana (Los Ángeles) y Michael Gledhill, hijo de la pareja de Handy, ha sido detenido como sospechoso.

De acuerdo con el comunicado del cuerpo policial angelino, los hechos sucedieron el 3 de junio sobre las 9:30 horas en la vivienda donde Gledhill, de 44 años, residía con su madre. Los agentes acudieron al domicilio tras recibir una llamada en la que la persona al teléfono afirmó "soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado".

"A su llegada, los agentes descubrieron a James Handy, de 81 años, en el jardín delantero de la residencia, inconsciente y con una herida de arma blanca en el pecho"., indica la policía en su nota oficial, que añade que "la víctima fue trasladada a un hospital local por paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, donde fue declarada muerta".

El comunicado revela que "el sospechoso hizo señales a los agentes que acudían al lugar, diciéndoles que él era la persona que estaban buscando". "El sospechoso reside en el lugar con su madre, que es la novia de la víctima", continúa el Departamento de Policía de Los Ángeles, que explican que "los detectives consideran el apuñalamiento un incidente aislado y no parece haber peligro para el público en este momento".

Gledhill fue arrestado y trasladado a la cárcel de Van Nuys, donde se le fichó por un cargo de asesinato mientras la investigación continúa abierta. Este trámite policial no equivale a una condena, sino a la clasificación inicial del delito por el que una persona queda detenida a la espera de la evolución del caso. Gledhill permanece bajo custodia con una fianza de dos millones de dólares y las autoridades no han detallado por ahora un posible móvil.

JAMES HANDY, UNA CARRERA DE CASI CINCO DÉCADAS

Nacido en Nueva York a mediados de los años 40, Handy tuvo una extensa carrera como actor de reparto en cine y televisión desde finales de los años 70. Su primer crédito en pantalla llegó en 1977 con Ryan's Hope, telenovela estadounidense emitida durante más de una década y centrada en una familia irlandesa-estadounidense de clase trabajadora en Nueva York.

Durante los años 80 y 90, Handy encadenó papeles secundarios en largometrajes como Taps, más allá del honor (1981), drama militar protagonizado por George C. Scott, Sean Penn y Tom Cruise; Veredicto final (1982), drama judicial dirigido por Sidney Lumet y encabezado por Paul Newman; K-9: Policía canina (1989), comedia de acción con James Belushi; Aracnofobia (1990), cinta de terror y comedia producida por Steven Spielberg; y Rocketeer (1991), aventura de ciencia ficción basada en el personaje de cómic creado por Dave Stevens.

Uno de sus papeles más reconocibles para el gran público llegó con Jumanji (1995), la película protagonizada por Robin Williams, Kirsten Dunst, Bonnie Hunt y Bradley Pierce. En el filme dirigido por Joe Johnston, Handy interpretó al exterminador que acude a la antigua casa de los Parrish y alimenta la leyenda sobre la desaparición de Alan, insinuando que el niño pudo haber sido asesinado y escondido en la vivienda.

En cine, su trayectoria también incluyó papeles en El protegido (2000), thriller de M. Night Shyamalan protagonizado por Bruce Willis y Samuel L. Jackson, y Logan (2017), despedida de Hugh Jackman como Lobezno dentro de la etapa Fox de los X-Men. En esta última, Handy dio vida al médico que atiende al protagonista tras uno de sus enfrentamientos. Su último gran título fue Top Gun: Maverick (2022), la secuela del clásico protagonizado por Tom Cruise donde interpretó a Jimmy, camarero del local regentado por Penny Benjamin, el personaje de Jennifer Connelly.

En paralelo, el actor mantuvo una presencia constante en televisión. Participó en Sensación de vivir, Ley y orden y en Profiler, thriller criminal en el que encarnó a Lou Handleman entre 1997 y 1998. También formó parte de The Young and the Restless, una de las soap operas más longevas de la televisión estadounidense. A lo largo de las décadas siguientes, trabajó en Alias, El ala oeste de la Casa Blanca, Urgencias, Mentes criminales, Caso abierto, The Closer, Castle, NCIS: Los Ángeles, Rizzoli & Isles y CSI: Nueva York.