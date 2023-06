Muere el actor de Titanic Lew Palter a los 94

MADRID, 27 Jun. (CulturaOcio) -

Lew Palter, actor conocido por su papel de Isidor Straus en la película Titanic de James Cameron, ha fallecido. El intérprete que protagonizó una de las escenas más emotivas del filme, tenía 94 años.

Según Deadline, Palter padecía cáncer de pulmón y falleció el pasado 21 de mayo en su casa de Los Ángeles. El Instituto de las Artes de California, donde el actor ejerció como profesor, dio la noticia a través de Twitter.

"Con gran tristeza compartimos la noticia de que el profesor Lew Palter ha fallecido. Lew se retiró de CalArts en 2013, después de haber servido a nuestra comunidad desde 1971 como profesor de interpretación, director y mentor", reza el post.

It is with great sadness that we share the news that longtime #calartstheater faculty Lew Palter has passed away. Lew retired from @CalArts in 2013, having served our community since 1971 as an acting teacher, director, and mentor.https://t.co/fgIZdYj5Pi