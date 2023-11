Muere el actor de Arma Letal y La caza del Octubre Rojo Joss Ackland, a los 95 años

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Joss Ackland, actor conocido por sus papeles en producciones como Arma Letal 2 y La caza del Octubre Rojo, ha fallecido. El intérprete tenía 95 años.

Según The Hollywood Reporter, Ackland murió el 19 de noviembre de causas naturales y acompañado por su familia. "Con su voz distintiva y su presencia imponente, Ackland aportó una intensidad y seriedad únicas a sus papeles. Será recordado como uno de los actores más talentosos y queridos de Gran Bretaña", ha afirmado su familia en un comunicado recogido por la BBC.

Nacido el 29 de febrero de 1928 en Londres, Ackland trabajó para varias compañías de teatro regionales y terminó uniéndose al icónico Old Vic. Su primer papel acreditado data de 1952, cuando apareció en la cinta Barco fantasma. A lo largo de su carrera ha participado en producciones como Arma Letal 2 junto a Mel Gibson; Somos los mejores con Emilio Estévez; La caza del Octubre Rojo junto a Sean Connery y Alec Baldwin o El alucinante viaje de Bill y Ted con Keanu Reeves. En los inicios de su carrera, también apareció puntualmente en series de televisión como Sherlock Holmes, David Copperfield o Los vengadores.

"He hecho mucha basura, pero, si no es inmoral, no me importa. Soy adicto al trabajo. A veces es una forma de masoquismo. Estuve en Mad Dogs And Englishmen, una cosa de Liz Hurley, que era espantosa y, con razón, la hicieron trizas. Luego estuve en Pasión por vivir el año pasado con Demi Moore. Terrible guion. Horrible, en realidad, pero necesitaba el dinero. Ella está bien, no es muy brillante ni talentosa", declaró Ackland sobre su filmografía en una entrevista concedida a The Guardian en 2001.