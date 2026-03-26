Momia se encuentra con su yo del pasado en el nuevo tráiler de Tadeo Jones 4

TADEO JONES 4 - PARAMOUNT PICTURES

MADRID, 26 Mar. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el nuevo tráiler de Tadeo Jones y la lámpara maravillosa, la cuarta entrega de la saga de animación que llegará a los cines el 26 de agosto. El avance del filme dirigido por Enrique Gato que presenta cómo Tadeo, acompañado de sus amigos, emprenderá un viaje inesperado en el que irá "en busca del tesoro más maravilloso que concede todos los deseos".

"La lámpara está escondida en el palacio de Buckingham", dice Sara con su hija Oli sentada en su regazo. A continuación, el avance muestra cómo acaban encontrando el preciado objeto y Momia le pide viajar a cuando era joven. "Ha funcionado. ¡Hemos viajado en el tiempo!", celebra Tadeo.

En las siguientes imágenes, Momia se acaba encontrando con su yo del pasado al que le prueba, de una forma muy particular, que es él mismo. "Tienes una marca de nacimiento en el talón del pie con forma de culo", le indica Momia. Con Manuel Burque y Josep Gatell a cargo del guion, la película seguirá a Tadeo en su aventura para que su peculiar amigo no cambie el curso de la historia.

"Tadeo y Sara son ahora padres de Olimpia (Oli), una adorable e intrépida niña de dos años. Y Momia no lleva nada bien haber dejado de ser el centro de atención. Mientras están de vacaciones en Londres, Sara sigue la pista de un objeto único: la lámpara maravillosa de Las mil y una noches. Y Momia, lleno de celos, pide un deseo: viajar en el tiempo hasta el momento en que era joven y todos le querían.

Tadeo y Sara tienen que unir fuerzas para evitar que Momia cambie el curso de la historia y traer al grupo (Jeff, Belzoni y Ramona incluidos) de vuelta a casa, a su época. Esta nueva aventura los llevará a cruzar el Océano Atlántico desde la mítica ciudad perdida de Paititi hasta Grecia, y de allí a lo más profundo de Oriente Medio, hasta la misma cueva de Alí Babá y los cuarenta ladrones", adelanta la extensa sinopsis oficial del filme.

Tadeo Jones y la lámpara maravillosa llega precedida del éxito de las tres entregas anteriores, que acumulan 8 millones de espectadores y más de 47 millones de euros de recaudación en España. Además, los tres títulos se estrenaron en países de todo el mundo, logrando superar los 120 millones de dólares de taquilla mundial.