Viajes en el tiempo en el primer tráiler de Tadeo Jones 4, que ya tiene fecha de estreno

Una lámpara de los deseos puede desatar el caos en el primer tráiler de Tadeo Jones 4, que ya tiene fecha de estreno - PARAMOUNT PICTURES

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

Titulada Tadeo Jones y la lámpara maravillosa, la cuarta película de popular saga de animación, verá la luz en cines el 26 de agosto de 2026. Dirigida por Enrique Gato, responsable de las anteriores entregas de la franquicia, la cinta ya ha lanzado un primer tráiler, que adelanta el desastre que el atolondrado arqueólogo protagonista tratará de evitar.

En el avance, de poco más de medio minuto de duración, Momia aparece apoderándose de la lámpara de Las mil y una noches, pues se propone pedir un deseo que podría cambiar el curso de la historia. Para evitar este desbarajuste temporal, Tadeo Jones cruzará cielo y tierra en un trepidante viaje que le llevará por distintos puntos del globo.

"Tadeo y Sara son ahora padres de Olimpia (Oli), una adorable e intrépida niña de dos años. Y Momia no lleva nada bien haber dejado de ser el centro de atención. Mientras están de vacaciones en Londres, Sara sigue la pista hacia un objeto único: la lámpara maravillosa de Las mil y una noches. Y Momia, presa de los celos, pide un deseo: viajar en el tiempo hasta el momento en que era joven y todos le querían.

Tadeo y Sara tienen que unir fuerzas para evitar que Momia cambie el curso de la historia y traer al grupo (Jeff, Belzoni y Ramona incluidos) de vuelta a casa, a su época. Esta nueva aventura los llevará a cruzar el Océano Atlántico desde Perú hasta Grecia, y de allí a lo más profundo de Oriente Medio, hasta la misma cueva de Ali Babá y los cuarenta ladrones", reza la sinopsis de la película.

La película se unirá así a la exitosa franquicia de Tadeo Jones, cuyas tres entregas anteriores acumulan más de 47 millones de euros de recaudación en España. Además, las tres cintas llegaron a los cines de más de 40 países de Europa, Asia, África y Oceanía, superando los 120 millones de dólares de recaudación a nivel global.

Además del regreso de Enrique Gato como director, la película volverá a contar con Manuel Burque y Josep Gatell a cargo del guion y con Zacarías M. de la Riva como responsable de la banda sonora. En palabras del propio realizador, esta cuarta entrega "supone el mayor reto hasta la fecha" y tiene "el guion más divertido". "Vamos a poner el mundo de nuestros queridos personajes completamente patas arriba para vivir una aventura completamente distinta... ¡a través del tiempo!"