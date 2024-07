MADRID, 29 Jul. (CulturaOcio) -

Carrie Fisher se convirtió en una estrella gracias a su interpretación de la princesa Leia en Star Wars. Una de las imágenes más memorables que dejó la actriz en la saga data de 1983, cuando apareció en El retorno del Jedi con un bikini dorado. Ahora el traje de baño se ha subastado, alcanzado un precio de venta de 175.000 dólares.

El bikini, que la princesa Leia lucía mientras estaba encadenada al trono de Jabba el Hutt, fue subastado por Heritage Auctions el 26 de julio en Estados Unidos. El lote de siete piezas, que incluye un sujetador, una braguita, anillos para la cadera, un brazalete y una pulsera, fue diseñado por el fallecido Richard Miller, el escultor jefe de Industrial Light & Magic, la compañía de efectos visuales fundada por el creador de Star Wars, George Lucas.

El bikini de la princesa Leia se ha convertido en uno de los vestuarios más famosos de la historia del cine. En 2015 la pieza ya se vendió en una subasta de objetos de Star Wars por 96.000 dólares.

En una entrevista con NPR, Fisher, que falleció en 2016, se sinceró sobre lo que supuso para ella rodar con el bikini. "Estaba casi desnuda, lo cual no es una elección de estilo para mí... No fue mi elección", admitió. "Cuando George Lucas me mostró el bikini, pensé que estaba bromeando y eso me puso muy nerviosa. Tenía que sentarme muy recta porque no podía tener pliegues en los costados. No se permitían los pliegues, así que tuve que sentarme muy, muy recta", añadió.

Un avión en miniatura de la primera película de Star Wars, Una nueva esperanza, también se vendió por 1,55 millones de dólares en la subasta. La miniatura del Y-Wing Starfighter, que ayudó a derribar la Estrella de la Muerte en el filme, fue una de las dos únicas miniaturas creadas para la producción. El objeto fue diseñado por el artista estadounidense Colin Cantwell, después de que Lucas diera la orden de que quería que el avión de la película tuviera "formas distintas para que el público pudiera saber inmediatamente si una nave era de los buenos o de los malos", explicaron desde Heritage Auctions.

La subasta también incluyó un cartel de la película Star Trek IV. Misión: salvar la Tierra de Bob Peak, que se vendió por 106.250 dólares; un martillo de Thor de Thor: El mundo oscuro de Marvel, que se vendió por 81.250 dólares; y un casco de mandaloriano, comprado por 40.000 dólares. La varita utilizada por Daniel Radcliffe en Harry Potter y el Prisionero de Azkaban se vendió por 52.000 dólares, mientras que un traje usado por Macaulay Culkin en Solo en casa alcanzó los 47.500 dólares.