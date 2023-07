Misión Imposible: Sentencia Mortal, acusada de copiar una escena del videojuego Uncharted

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

Misión Imposible: Sentencia Mortal Parte I ya está en los cines con Tom Cruise dispuesto a hacer saltar por los aires la taquilla. Y tras su estreno, Bruce Straley, uno de los realizadores de Uncharted 2, ha salido a la palestra para abordar que Christopher McQuarrie ha emulado una de las más espectaculares secuencias del videojuego de SonyPlaystation en la nueva entrega de la hipertaquillera franquicia.

Producciones como la exitosa franquicia protagonizada por Cruise no son las únicas que cuentan con impresionantes escenas de acción. Muchos videojuegos, como en el caso de The Last of Us o en el de Uncharted, que contó en 2022 con una película protagonizada por Tom Holland, están plagados de secuencias tan potentes y trepidantes como las de sagas cinematográficas como Fast and Furious, John Wick o la propia Misión Imposible.

Es más, según ha revelado Straley en su cuenta de Twitter, una de las más espectaculares que afronta Cruise en Sentencia Mortal Parte I es prácticamente idéntica a una presente en el videojuego de 2009 Uncharted 2: El reino de los ladrones. Se trata de la secuencia en la que Ethan Hunt aparece, junto a Grace, colgado y a punto de caer al vacío desde uno de los vagones del tren en el que se encuentra.

De hecho, el realizador publicó en su perfil una serie de imágenes del videojuego desarrollado por Naughty Dog con las que vendría a demostrar las enormes y sospechosas similitudes entre ambas secuencias. Aunque, con un mensaje que se encuentra lejos de ser un reproche, sino más bien, como señala, recrear esta escena en la película de Cruise es el mejor de los halagos.

🤔



…the sincerest form of flattery! 😉 pic.twitter.com/qwVrLWqj2A — Bruce Straley (@bruce_straley) July 15, 2023

Ya el propio Christopher McQuarrie, quien lleva a bordo de Misión Imposible desde la quinta entrega de la saga, reconoció anteriormente a Eurogamer que los videojuegos de Uncharted le inspiraron para la saga capitaneada por Cruise. Y durante la gira promocional en 2015 de Nación Secreta, admitió abiertamente que la tercera entrega del juego de PlayStation fue de donde tomó la idea para esa secuencia en la que Ethan Hunt se encuentra colgado del ala de un avión.

Claro que por ahora ni McQuarrie o Cruise se han pronunciado sobre las similitudes, más que evidentes, entre la escena de Uncharted 2 con la de Misión Imposible 7. Más allá de la posibilidad de que sea, o no, una mera coincidencia, lo único seguro, es que la trama de la película tendrá su apoteósico final cuando Sentencia Mortal Parte II llegue a los cines en junio de 2024.