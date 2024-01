Mickey Mouse Es Un Asesino En Serie En El Brutal Tráiler De Su Primera Película De Terror - INTO FRAME PRODUCTIONS

MADRID, 2 Ene. (CulturaOcio) -

En 1928 Disney estrenó Mickey Mouse: El botero Willie, segundo cortometraje protagonizado por Mickey Mouse. Y justo ahora que han caducado los derechos de autor de esta versión temprana del personaje, que pasa a ser dominio público, ve la luz el tráiler del proyecto de terror que convierte al icónico ratón en un sanguinario asesino.

Mickey's Mouse Trap es el título del largometraje, dirigido por Jamie Bailey y escrito por Simon Phillips. "Es el 21 cumpleaños de Alex, pero está atrapada en unos recreativos en el turno de noche, por lo que sus amigos deciden sorprenderla, pero un asesino enmascarado vestido como Mickey Mouse decide jugar con ellos a un juego al que ella debe sobrevivir", reza la sinopsis oficial de la cinta, que ya tiene tráiler.

En el adelanto de este slasher, una persona disfrazada de Mickey Mouse, vistiendo lo que parece una camiseta de hockey, ataca a una víctima y acecha a los jóvenes protagonistas. "Un lugar para divertirse, un lugar para los amigos, un lugar para cazar. El ratón está suelto", se puede leer en el clip.

Sophie McIntosh, Callum Sywyk, Allegra Nocita, Ben Harris, Damir Kovic, Mackenzie Mills, Nick Biskupek y Simon Phillips protagonizan el filme. La película aún no tiene fecha de estreno, pero los productores apuntan a un lanzamiento en marzo.

"Solo queríamos divertirnos con todo esto. Quiero decir, es Mickey Mouse de Mickey Mouse: El botero Willie asesinando gente. Es ridículo. Nos divertimos haciéndolo y creo que se nota", ha declarado Bailey.

Mickey's Mouse Trap sigue la estela de Winnie the Pooh: Blood and Honey, cinta de terror que salió a la luz en 2023 después de que el personaje pasara a ser de dominio público. En el caso de Mickey Mouse: El botero Willie, los derechos de autor han caducado en Estados Unidos, lo que permite que se puedan usar sus imágenes sin permiso y sin coste. Sin embargo, cabe destacar que esto no se aplica a las versiones más modernas del personaje, que siguen siendo propiedad de la compañía.