Michael Mann quiere a Christian Bale junto a Leonardo DiCaprio en Heat 2

El mes pasado se daba a conocer que Heat 2, secuela de la mítica cinta de Michael Mann de 1995, había encontrado estudio. Amazon MGM Studios, a través de su división United Artists, financiará y distribuirá el proyecto, que se planea empezar a rodar en 2026. En cuanto al reparto, varios artistas de primer nivel han sido relacionados con el filme, el último de ellos, Christian Bale.

Según revela Deadline, el ganador de un Oscar por The Fighter estaría siendo considerado para un papel importante junto al también oscarizado Leonardo DiCaprio. De hecho, de acuerdo a anteriores informaciones del medio estadounidense, DiCaprio ya habría mantenido conversaciones con el director para protagonizar la película como Chris Shiherlis, el personaje que encarnó Val Kilmer en el filme original. Por el momento, Amazon no ha hecho ningún comentario al respecto.

Los rumores apuntan además a que Austin Butler y Adam Driver son otros dos de los nombres vinculados al largometraje.

Mann firma el guion de Heat 2, que está basado en la novela que el mismo cineasta escribió junto a Meg Gardiner. El libro funciona a modo de precuela y secuela de la película de 1995, ya que se desarrolla en dos épocas diferentes, mostrando por un lado los orígenes de personajes como Vincent Hanna y Neil McCauley (los protagonistas de Heat que interpretaron Al Pacino y Robert De Niro, respectivamente) y, por otro, la huida de Shiherlis tras el robo.

Si Bale finalmente se uniera al elenco de Heat 2, no sería la primera vez que trabajaría bajo las órdenes de Mann, con quien ya coincidió en Enemigos públicos. En cuanto a sus últimos proyectos, el actor que diera vida a Batman en la trilogía de El caballero oscuro de Christopher Nolan ha aparecido en ¡La novia!, un remake de La novia de Frankenstein dirigido por Maggie Gyllenhaal y que llegará a los cines el 6 de marzo de 2026 y tiene también pendiente de estreno Madden, película sobre el exentrenador de la NFL John Madden.