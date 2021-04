Michael Keaton deja en el aire su regreso como Batman en The Flash

MADRID, 10 Abr. (CulturaOcio) -

En los últimos meses han surgido rumores sobre la posible aparición de Michael Keaton como Batman en The Flash, próxima cinta de Andy Muschietti. Tras dar vida al superhéroe en Batman y Batman vuelve, ambas dirigidas por Tim Burton, aún es incierto su futuro en el Universo Extendido DC.

"Si hablo de Batman, te estaría tomando el pelo. No lo sé, tendré que mirar el último borrador", dijo hace unos días en una entrevista con ComicBook.com. Parece que Keaton todavía está indeciso sobre su participación en la cinta, que dependerá de la historia para su personaje. Además, el calendario de rodaje, previsto para abril, podría afectar a su decisión.

"Eso es lo primero en todos los proyectos. Lo miro y decido. ¿Es algo que me mataría literalmente? Y ya sabes, si no lo haría, entonces negociamos", apuntó. Las dudas sobre la participación de Keaton han vuelto a poner encima de la mesa el nombre de Christian Bale, al que Warner estaría tanteando por si finalmente no puede contar con Keaton.

La producción arrancó con problemas debido a las diferencias creativas entre Muschietti y Warner Bros., pero finalmente aceptó el proyecto y prometió a los fans que The Flash incluiría partes de la historia del cómic, aunque no sería una adaptación completa.

Dirigida por Andy Muschietti a partir de un guion de Christina Hodson, The Flash estará protagonizada por Ezra Miller, Ben Affleck y Billy Crudup. Además, la película contará con Maribel Verdú en el papel de la madre del protagonista. La película llegará a los cines españoles el 4 de noviembre de 2022.