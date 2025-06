Michael Bay iba a dirigir Superman 2... Con Henry Cavill

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

Henry Cavill encarnó a Superman en el ahora extinto DCEU de Zack Snyder, debutando como Kal-el en El hombre de acero y apareciendo después en Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia y Liga de la Justicia. Y según las últimas informaciones, parece que Warner tenía planes para que el intérprete retomara el papel una vez más, en una cinta dirigida por Michael Bay que no llegó a materializarse.

Según recoge The Wrap y de acuerdo a las declaraciones de dos 'insiders', Mike De Luca y Pam Abdy, jefes de Warner Bros. Pictures estuvieron interesados en 2022 en sacar adelante un filme de Superman con Cavill como protagonista y Bay como director. Curiosamente, tal y como señala ComicBook, ese mismo año el responsable de Transformers había expresado su disposición a ponerse tras las cámaras de un filme de superhéroes... aunque con una condición.

"No es que no me interese Marvel. Como dice Ridley Scott, lo más complicado y lo más divertido para un director es construir el mundo. No soy el tipo que va a entrar en la Guerra de las Galaxias de Lucas y hacer Star Wars 5. Ese no soy yo. No soy quién para entrar en Iron Man 7. No soy quién para hacer Batman 10. Quiero hacer lo mío. Me encantaría hacer algo de superhéroes, pero quiero hacerlo en mis propios términos y crear mi propio mundo", expresó el realizador entonces, una opinión que parece en clara contraposición con la posibilidad de dirigir una cinta de DC con un personaje y un actor ya consolidados dentro del mismo.

En todo caso, se desconocen más detalles del supuesto proyecto o si se llegó a ningún acuerdo y precisamente en 2022, James Gunn y Peter Safran asumieron el mando de DC Studios, anunciando sus nuevos planes para el mismo. En el nuevo universo DC capitaneado por ambos productores, David Corenswet ha tomado el testigo de Cavill como Superman, en una cinta que llegará a los cines el próximo 11 de julio.

En cuanto a los próximos proyectos de Bay y Cavill, el realizador adaptará OutRun, el videojuego desarrollado por Sega en 1986, para Universal; mientras que el actor tiene pendiente retomar su papel de Sherlock Holmes en Enola Holmes 3 así como protagonizar Voltron.