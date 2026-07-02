Danny Glover revela que padece alzhéimer - CONTACTO

MADRID, 2 Jul. (CulturaOcio) -

Danny Glover, actor conocido por sus papeles en películas como Arma letal, Depredador 2 o El color púrpura, ha revelado que padece alzhéimer.

Glover, de 79 años, explicó durante una entrevista en el programa Today que fue diagnosticado en 2022, el mismo año en que recibió un Oscar honorífico.

"En cierto modo, puedo convivir con ello", afirmó el actor sobre una enfermedad que, según admitió, ya está afectando a su capacidad para moverse, hablar y conservar recuerdos. "Estoy seguro de que, a medida que avance, las cosas serán diferentes y cambiarán", añadió.

Glover también aseguró contar con el respaldo de su familia en este proceso. "Están a mi lado", señaló el intérprete, que a lo largo de su carrera ha participado en películas como Dreamgirls, Los Tenenbaums o Bopha!, aunque su papel más recordado sigue siendo el del detective Roger Murtaugh en la saga de acción Arma letal, donde compartió pantalla con Mel Gibson.

MÁS ALLÁ DEL CINE: EL ACTIVISMO SOCIAL DE GLOVER

Más allá de su carrera en Hollywood, Glover ha desarrollado una intensa labor como activista en favor del acceso a la sanidad y a la educación, tanto en Estados Unidos como en otros países. A lo largo de los años, el actor ha colaborado con distintas organizaciones internacionales y ha ejercido como Embajador de Buena Voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y también de UNICEF.

Glover atribuyó a sus padres el compromiso social que ha marcado su trayectoria vital y profesional, una implicación que también ha influido en su forma de entender el cine y escoger sus proyectos. "El mundo afronta numerosos desafíos y creo que el arte tiene una forma única de reflejarlos", concluyó.

El intérprete ha decidido abordar abiertamente su diagnóstico en colaboración con la Asociación de Alzheimer, con la intención de contribuir a la concienciación sobre esta enfermedad y ayudar a recaudar fondos para la investigación. Según datos de la propia organización, alrededor de siete millones de estadounidenses mayores de 65 años padecen alzhéimer, y las personas negras tienen el doble de probabilidades de desarrollar esta enfermedad u otras formas de demencia que las personas blancas.