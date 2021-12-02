Matrix vuelve a los cines antes del estreno de Matrix Resurrections: Lista completa de cines

MADRID, 2 Dic. (CulturaOcio) -
Antes del estreno de 'Matrix Resurrections', la cuarta película de la legendaria saga de ciencia ficción que verá la luz en los cines l próximo 22 de diciembre, vuelve a la gran pantalla 'Matrix', la primera película de la franquicia que redefinió el género. Un filme escrito y dirigido por Lana Wachowski y Lilly Wachowski y protagonizado por Keanu Reeves como Neo, Carrie-Anne Moss como Trinity y Laurence Fishburne como Morfeo.
Esta es la lista competa de cines en los que se proyectará la película con la que arrancó la compleja y apasionante historia de Neo y que marcó un antes y un después en la historia del cine de ciencia ficción:
ABRERA - YELMO CINES ABRERA
ÁGUILAS - MULTICINES EL HORNILLO
ALBACETE - YELMO CINES IMAGINALIA ALBACETE
ALBACETE - YELMO CINES VIALIA ALBACETE
ALCALÁ DE GUADAIRA CINESUR LOS ALCORES - ALCALA DE GUADAIRA
ALCALÁ DE HENARES LA DEHESA - CUADERNILLOS
ALCOBENDAS CINESA LA MORALEJA
ALCOBENDAS - KINEPOLIS DIVERSIA
ALCORCÓN - X-MADRID
ALCORCÓN - YELMO CINES TRES AGUAS
ALCOY - CINE AXION ALCOY
ALDAIA - CINESA BONAIRE
ALGECIRAS - YELMO PREMIUM PUERTA DE EUROPA
ALICANTE - KINEPOLIS PLAZA MAR 2
ALICANTE - YELMO CINES PUERTA ALICANTE
ALMERÍA - YELMO TORRECÁRDENAS
ALPICAT - CINEMES JCA ALPICAT
ALZIRA KINEPOLIS ALZIRA
AMPOSTA - AMPOSTA CINEMES
ANDORRA - LA VELLA CINEMES ILLA CARLEMANY
ANTIGUA - YELMO CINES FUERTEVENTURA
ARANDA DE DUERO - CINES VICTORIA RIBERA DEL DUERO
ARMILLA - KINEPOLIS NEVADA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA - OCINE RIO SHOPPING
ARROYOMOLINOS - CINESA XANADÚ
BADAJOZ - CINE YELMO PREMIUM EL FARO
BADAJOZ - CINESUR CONQUISTADORES
BADALONA - MEGACINE BADALONA
BARAKALDO - CINESA MAX OCIO
BARAKALDO - YELMO CINES MEGAPARK
BARBERÁ DEL VALLÉS - YELMO CINES BARICENTRO
BARCELONA - ARENAS MULTICINES
BARCELONA - BALMES MULTICINES
BARCELONA - CINESA DIAGONAL
BARCELONA - CINESA DIAGONAL MAR CIUDAD CINE
BARCELONA - CINESA HERON CITY
BARCELONA - CINESA LA MAQUINISTA
BARCELONA - COMEDIA
BARCELONA - VERDI
BARCELONA - YELMO CINES ICARIA
BARRIOS (LOS) - ODEÓN MULTICINES BAHÍA PLAZA
BILBAO - CINESA ZUBIARTE
BORMUJOS - AL-ANDALUS BORMUJOS
BURGOS - CINEBOX EL MIRADOR
CÁCERES - MULTICINES CACERES
CÁDIZ - CINESUR BAHIA DE CADIZ
CALAFELL - MULTICINES MCB CINEMA
CALAHORRA - CINES ARCCA
CAMARGO - OCINE PREMIUM BAHIA REAL
CAMAS - CINESA CAMAS
CARTAGENA - NEOCINE MANDARACHE
CASTELLDEFELS - YELMO CINES CASTELLDEFELS
CASTELLÓN DE LA PLANA - CINESA LA SALERA
CIUDAD REAL - LAS VIAS, CINES
COLLADO VILLALBA - YELMO CINES PLANETOCIO
CÓRDOBA - CINE AXION CORDOBA
CÓRDOBA - CINESUR EL TABLERO
CORNELLÁ DE LLOBREGAT - KINEPOLIS FULL BARCELONA
CORNELLÁ DE LLOBREGAT - ODEON LLOBREGAT
CORUÑA (A) - CANTONES CINES
CORUÑA (A) - CINESA MARINEDA
CORUÑA (A) - YELMO CINES ESPACIO CORUÑA 3D
CORUÑA (A) - YELMO CINES LOS ROSALES
CORVERA DE ASTURIAS - ODEON MULTICINES PARQUE ASTUR
COSLADA - MULTICINES LA RAMBLA
CUENCA - MULTICINES CUENCA ODEON
CUENCA - ODEON MULTICINES EL MIRADOR DE CUENCA
CULLERA - CINES VICTORIA
DOS HERMANAS - CINEAPOLIS DOS HERMANAS
ELCHE - ABC ELCHE
ERRENTERIA - CINES NIESSEN
FIGUERES - CINES FIGUERES
FINESTRAT - IMF FINESTRAT
FUENGIROLA - CINESUR MIRAMAR - FUENGIROLA
FUENLABRADA - CINESA LORANCA
GANDIA - ABC GANDIA
GANDIA - CINES AXION PREMIUM GANDIA
GAVÁ - CINESA BARNASUD
GETAFE - CINESA NASSICA *GIJÓN - YELMO CINES OCIMAX GIJON
GIRONA - ALBENIZ CINEMES
GIRONA - OCINE GIRONA
GRANADA - MEGARAMA GRANADA
GRANOLLERS - OCINE EL NORD
GUADALAJARA - MULTICINES GUADALAJARA
HOSPITALET DE LLOBREGAT (L*) - CINESA LA FARGA
HOSPITALET DE LLOBREGAT (L*) - FILMAX GRAN VIA
HUELVA - ARTESIETE HOLEA
HUELVA - CINES AQUALON
JEREZ DE LA FRONTERA - YELMO CINES AREA SUR
LEGANÉS - CINESA PARQUESUR
LEGANÉS - ODEON MULTICINES SAMBIL
LEIOA - YELMO ARTEA
LEÓN - ODEÓN MULTICINES LEÓN
LEÓN - VAN GOGH
LEPE - CINEVIP
LOGROÑO - YELMO CINES BERCEO 3D
LORCA - ACEC ALMENARA
LUGO - CENTRO COMERCIAL AS TERMAS
MADRID - CINE YELMO LUXURY PALAFOX
MADRID - CINESA LA GAVIA
MADRID - CINESA LAS ROSAS
MADRID - CINESA MANOTERAS
MADRID - CINESA MENDEZ ALVARO
MADRID - CINESA PRINCIPE PIO
MADRID - CINESA PROYECCIONES
MADRID - MK2 PALACIO DE HIELO
MADRID - PALACIO DE LA PRENSA
MADRID - YELMO CINES IDEAL
MADRID - YELMO CINES ISLAZUL
MADRID - YELMO CINES PLENILUNIO
MAIRENA DEL ALJARAFE - METROMAR CINEMAS 12
MAJADAHONDA - CINESA EQUINOCIO
MÁLAGA - CINESUR MALAGA NOSTRUM
MÁLAGA - ROSALEDA MULTICINES
MÁLAGA - YELMO CINES PLAZA MAYOR
MÁLAGA - YELMO CINES VIALIA MÁLAGA
MANRESA - MULTICINES BAGES
MARBELLA - CINES TEATRO GOYA
MARBELLA - CINESA LA CAÑADA
MARRATXI - CINESA FESTIVAL PARK
MATARÓ - CINESA MATARÓ
MÉRIDA - CINES VICTORIA_
MONTCADA I REIXAC CINEMES MONTCADA
MURCIA - CINESA NUEVA CONDOMINA
MURCIA - NEOCINE THADER
MUTXAMEL - AUTOCINE EL SUR
NARÓN - ODEON MULTICINES
OLIAS DEL REY - REAL CINEMA OLIAS
OLOT - CINEMES OLOT
ONDARA - IMF ONDARA
ORIHUELA - CINES AXION ORIHUELA
OROTAVA (LA) - YELMO CINES VILLA-OROTAVA
OVIEDO - - YELMO CINES LOS PRADOS
PALENCIA MULTICINES AVENIDA
PALMA DE MALLORCA - C. C. FAN MALLORCA SHOPPING
PALMA DE MALLORCA - CINES OCIMAX
PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) - ALISIOS
PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) - CINESA EL MUELLE
PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) - CINESA SIETE PALMAS
PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) - YELMO CINES LAS ARENAS 3D
PAMPLONA - GOLEM LA MOREA
PATERNA - KINEPOLIS PATERNA
PETRER - YELMO CINES VINALOPÓ
PONFERRADA - LA DEHESA - PONFERRADA
POZUELO DE ALARCÓN - KINEPOLIS MADRID
PUERTO DE SANTA MARÍA (EL) - BAHIA MAR
PULIANAS - KINEPOLIS GRANADA
REUS - CINES AXION REUS
RINCÓN DE LA VICTORIA - YELMO CINES RINCON VICTORIA
RIVAS-VACIAMADRID - YELMO CINES RIVAS FUTURA
ROQUETAS DE MAR - YELMO CINES GRAN PLAZA ROQ.
ROZAS DE MADRID (LAS) - CINESA LAS ROZAS
SABADELL - EIX MACIA MULTICINEMES
SAGUNTO - CINES ALUCINE
SAGUNTO - VIDANOVA PARC
SALAMANCA - MEGARAMA SALAMANCA
SALAMANCA - MINICINES VAN DYCK
SALT ODEÓN - MULTICINES GIRONA
SAN BARTOLOMÉ - MULTICINES DEILAND PLAZA
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA - MULTICINES TENERIFE
SAN FERNANDO - CINE YELMO PREMIUM BAHIA SUR
SAN JAVIER - NEOCINE DOS MARES
SAN JUAN DE ALICANTE - CINES AANA SAN JUAN
SAN SEBASTIÁN - CINE PRÍNCIPE
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES - YELMO CINES PLAZA NORTE 2
SAN VICENTE DEL RASPEIG - ODEON MULTICINES ALICANTE
SANT ANDREU DE LA BARCA - CINES ATRIUM
SANT CUGAT DEL VALLÉS - YELMO CINES SAN CUGAT
SANTA CRUZ DE TENERIFE - YELMO CINES MERIDIANO
SANTA LUCIA DE TIRAJANA - YELMO CINES VECINDARIO
SANTA MARTA DE TORMES - CINES VAN DYCK TORMES
SANTANDER - CINESA BAHIA DE SANTANDER
SANTIAGO DE COMPOSTELA - CINESA AS CANCELAS
SANTIAGO DE COMPOSTELA - MULTICINES COMPOSTELA
SEDAVÍ - CINES MN4
SEVILLA - CINE YELMO LAGOH
SEVILLA - CINESUR NERVION PLAZA
SEVILLA - CINEZONA
SEVILLA - MULTICINES LOS ARCOS
SEVILLA - ODEON MULTICINES PLAZA DE ARMAS
SIERO - CINESA PARQUE PRINCIPADO
TALAVERA DE LA REINA - ARTESIETE ALFARES
TARRAGONA - OCINE LES GAVARRES
TARRAGONA - YELMO CINES PARC CENTRAL
TÁRREGA - MINICINES MAJESTIC
TELDE - ARTESIETE LAS TERRAZAS
TERRASSA - CINESA PARK VALLES
TOLEDO CINESUR LUZ DEL TAJO
TOMELLOSO LA DEHESA - TOMELLOSO
TORREJÓN DE ARDOZ - YELMO CINES PARQUE CORREDOR
TORREVIEJA - IMF TORREVIEJA
TRES CANTOS - ODEON MULTICINES TRES CANTOS
USURBIL - CINESA URBIL
UTRERA - CINEAPOLIS UTRERA
VALDEMORO - RESTON CINEMA VALDEMORO
VALDEPEÑAS - MULTICINES VALDEPEÑAS
VALENCIA - ABC EL SALER
VALENCIA - CINES ABC PARK
VALENCIA - YELMO CINES VALENCIA
VALLADOLID - CINES BROADWAY
VALLADOLID - YELMO CINES VALLSUR
VALLS - CINEMES -JCA VALLS
VÉLEZ-MÁLAGA - CINESUR EL INGENIO - VÉLEZ MÁLAGA
VIANA - MULTICINES LAS CAÑAS
VIGO - GRAN VIA CINES
VIGO - MINICINES NORTE