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Publicado 02/12/2021 11:38CET

Matrix vuelve a los cines antes del estreno de Matrix Resurrections: Lista completa de cines

Matrix vuelve a los cines
Matrix vuelve a los cines - WARNER BROS

   MADRID, 2 Dic. (CulturaOcio) -

   Antes del estreno de 'Matrix Resurrections', la cuarta película de la legendaria saga de ciencia ficción que verá la luz en los cines l próximo 22 de diciembre, vuelve a la gran pantalla 'Matrix', la primera película de la franquicia que redefinió el género. Un filme escrito y dirigido por Lana Wachowski y Lilly Wachowski y protagonizado por Keanu Reeves como Neo, Carrie-Anne Moss como Trinity y Laurence Fishburne como Morfeo.

   Esta es la lista competa de cines en los que se proyectará la película con la que arrancó la compleja y apasionante historia de Neo y que marcó un antes y un después en la historia del cine de ciencia ficción:

ABRERA - YELMO CINES ABRERA

ÁGUILAS - MULTICINES EL HORNILLO

ALBACETE - YELMO CINES IMAGINALIA ALBACETE

ALBACETE - YELMO CINES VIALIA ALBACETE

ALCALÁ DE GUADAIRA CINESUR LOS ALCORES - ALCALA DE GUADAIRA

ALCALÁ DE HENARES LA DEHESA - CUADERNILLOS

ALCOBENDAS CINESA LA MORALEJA

ALCOBENDAS - KINEPOLIS DIVERSIA

ALCORCÓN - X-MADRID

ALCORCÓN - YELMO CINES TRES AGUAS

ALCOY - CINE AXION ALCOY

ALDAIA - CINESA BONAIRE

ALGECIRAS - YELMO PREMIUM PUERTA DE EUROPA

ALICANTE - KINEPOLIS PLAZA MAR 2

ALICANTE - YELMO CINES PUERTA ALICANTE

ALMERÍA - YELMO TORRECÁRDENAS

ALPICAT - CINEMES JCA ALPICAT

ALZIRA KINEPOLIS ALZIRA

AMPOSTA - AMPOSTA CINEMES

ANDORRA - LA VELLA CINEMES ILLA CARLEMANY

ANTIGUA - YELMO CINES FUERTEVENTURA

ARANDA DE DUERO - CINES VICTORIA RIBERA DEL DUERO

ARMILLA - KINEPOLIS NEVADA

ARROYO DE LA ENCOMIENDA - OCINE RIO SHOPPING

ARROYOMOLINOS - CINESA XANADÚ

BADAJOZ - CINE YELMO PREMIUM EL FARO

BADAJOZ - CINESUR CONQUISTADORES

BADALONA - MEGACINE BADALONA

BARAKALDO - CINESA MAX OCIO

BARAKALDO - YELMO CINES MEGAPARK

BARBERÁ DEL VALLÉS - YELMO CINES BARICENTRO

BARCELONA - ARENAS MULTICINES

BARCELONA - BALMES MULTICINES

BARCELONA - CINESA DIAGONAL

BARCELONA - CINESA DIAGONAL MAR CIUDAD CINE

BARCELONA - CINESA HERON CITY

BARCELONA - CINESA LA MAQUINISTA

BARCELONA - COMEDIA

BARCELONA - VERDI

BARCELONA - YELMO CINES ICARIA

BARRIOS (LOS) - ODEÓN MULTICINES BAHÍA PLAZA

BILBAO - CINESA ZUBIARTE

BORMUJOS - AL-ANDALUS BORMUJOS

BURGOS - CINEBOX EL MIRADOR

CÁCERES - MULTICINES CACERES

CÁDIZ - CINESUR BAHIA DE CADIZ

CALAFELL - MULTICINES MCB CINEMA

CALAHORRA - CINES ARCCA

CAMARGO - OCINE PREMIUM BAHIA REAL

CAMAS - CINESA CAMAS

CARTAGENA - NEOCINE MANDARACHE

CASTELLDEFELS - YELMO CINES CASTELLDEFELS

CASTELLÓN DE LA PLANA - CINESA LA SALERA

CIUDAD REAL - LAS VIAS, CINES

COLLADO VILLALBA - YELMO CINES PLANETOCIO

CÓRDOBA - CINE AXION CORDOBA

CÓRDOBA - CINESUR EL TABLERO

CORNELLÁ DE LLOBREGAT - KINEPOLIS FULL BARCELONA

CORNELLÁ DE LLOBREGAT - ODEON LLOBREGAT

CORUÑA (A) - CANTONES CINES

CORUÑA (A) - CINESA MARINEDA

CORUÑA (A) - YELMO CINES ESPACIO CORUÑA 3D

CORUÑA (A) - YELMO CINES LOS ROSALES

CORVERA DE ASTURIAS - ODEON MULTICINES PARQUE ASTUR

COSLADA - MULTICINES LA RAMBLA

CUENCA - MULTICINES CUENCA ODEON

CUENCA - ODEON MULTICINES EL MIRADOR DE CUENCA

CULLERA - CINES VICTORIA

DOS HERMANAS - CINEAPOLIS DOS HERMANAS

ELCHE - ABC ELCHE

ERRENTERIA - CINES NIESSEN

FIGUERES - CINES FIGUERES

FINESTRAT - IMF FINESTRAT

FUENGIROLA - CINESUR MIRAMAR - FUENGIROLA

FUENLABRADA - CINESA LORANCA

GANDIA - ABC GANDIA

GANDIA - CINES AXION PREMIUM GANDIA

GAVÁ - CINESA BARNASUD

GETAFE - CINESA NASSICA *GIJÓN - YELMO CINES OCIMAX GIJON

GIRONA - ALBENIZ CINEMES

GIRONA - OCINE GIRONA

GRANADA - MEGARAMA GRANADA

GRANOLLERS - OCINE EL NORD

GUADALAJARA - MULTICINES GUADALAJARA

HOSPITALET DE LLOBREGAT (L*) - CINESA LA FARGA

HOSPITALET DE LLOBREGAT (L*) - FILMAX GRAN VIA

HUELVA - ARTESIETE HOLEA

HUELVA - CINES AQUALON

JEREZ DE LA FRONTERA - YELMO CINES AREA SUR

LEGANÉS - CINESA PARQUESUR

LEGANÉS - ODEON MULTICINES SAMBIL

LEIOA - YELMO ARTEA

LEÓN - ODEÓN MULTICINES LEÓN

LEÓN - VAN GOGH

LEPE - CINEVIP

LOGROÑO - YELMO CINES BERCEO 3D

LORCA - ACEC ALMENARA

LUGO - CENTRO COMERCIAL AS TERMAS

MADRID - CINE YELMO LUXURY PALAFOX

MADRID - CINESA LA GAVIA

MADRID - CINESA LAS ROSAS

MADRID - CINESA MANOTERAS

MADRID - CINESA MENDEZ ALVARO

MADRID - CINESA PRINCIPE PIO

MADRID - CINESA PROYECCIONES

MADRID - MK2 PALACIO DE HIELO

MADRID - PALACIO DE LA PRENSA

MADRID - YELMO CINES IDEAL

MADRID - YELMO CINES ISLAZUL

MADRID - YELMO CINES PLENILUNIO

MAIRENA DEL ALJARAFE - METROMAR CINEMAS 12

MAJADAHONDA - CINESA EQUINOCIO

MÁLAGA - CINESUR MALAGA NOSTRUM

MÁLAGA - ROSALEDA MULTICINES

MÁLAGA - YELMO CINES PLAZA MAYOR

MÁLAGA - YELMO CINES VIALIA MÁLAGA

MANRESA - MULTICINES BAGES

MARBELLA - CINES TEATRO GOYA

MARBELLA - CINESA LA CAÑADA

MARRATXI - CINESA FESTIVAL PARK

MATARÓ - CINESA MATARÓ

MÉRIDA - CINES VICTORIA_

MONTCADA I REIXAC CINEMES MONTCADA

MURCIA - CINESA NUEVA CONDOMINA

MURCIA - NEOCINE THADER

MUTXAMEL - AUTOCINE EL SUR

NARÓN - ODEON MULTICINES

OLIAS DEL REY - REAL CINEMA OLIAS

OLOT - CINEMES OLOT

ONDARA - IMF ONDARA

ORIHUELA - CINES AXION ORIHUELA

OROTAVA (LA) - YELMO CINES VILLA-OROTAVA

OVIEDO - - YELMO CINES LOS PRADOS

PALENCIA MULTICINES AVENIDA

PALMA DE MALLORCA - C. C. FAN MALLORCA SHOPPING

PALMA DE MALLORCA - CINES OCIMAX

PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) - ALISIOS

PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) - CINESA EL MUELLE

PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) - CINESA SIETE PALMAS

PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) - YELMO CINES LAS ARENAS 3D

PAMPLONA - GOLEM LA MOREA

PATERNA - KINEPOLIS PATERNA

PETRER - YELMO CINES VINALOPÓ

PONFERRADA - LA DEHESA - PONFERRADA

POZUELO DE ALARCÓN - KINEPOLIS MADRID

PUERTO DE SANTA MARÍA (EL) - BAHIA MAR

PULIANAS - KINEPOLIS GRANADA

REUS - CINES AXION REUS

RINCÓN DE LA VICTORIA - YELMO CINES RINCON VICTORIA

RIVAS-VACIAMADRID - YELMO CINES RIVAS FUTURA

ROQUETAS DE MAR - YELMO CINES GRAN PLAZA ROQ.

ROZAS DE MADRID (LAS) - CINESA LAS ROZAS

SABADELL - EIX MACIA MULTICINEMES

SAGUNTO - CINES ALUCINE

SAGUNTO - VIDANOVA PARC

SALAMANCA - MEGARAMA SALAMANCA

SALAMANCA - MINICINES VAN DYCK

SALT ODEÓN - MULTICINES GIRONA

SAN BARTOLOMÉ - MULTICINES DEILAND PLAZA

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA - MULTICINES TENERIFE

SAN FERNANDO - CINE YELMO PREMIUM BAHIA SUR

SAN JAVIER - NEOCINE DOS MARES

SAN JUAN DE ALICANTE - CINES AANA SAN JUAN

SAN SEBASTIÁN - CINE PRÍNCIPE

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES - YELMO CINES PLAZA NORTE 2

SAN VICENTE DEL RASPEIG - ODEON MULTICINES ALICANTE

SANT ANDREU DE LA BARCA - CINES ATRIUM

SANT CUGAT DEL VALLÉS - YELMO CINES SAN CUGAT

SANTA CRUZ DE TENERIFE - YELMO CINES MERIDIANO

SANTA LUCIA DE TIRAJANA - YELMO CINES VECINDARIO

SANTA MARTA DE TORMES - CINES VAN DYCK TORMES

SANTANDER - CINESA BAHIA DE SANTANDER

SANTIAGO DE COMPOSTELA - CINESA AS CANCELAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA - MULTICINES COMPOSTELA

SEDAVÍ - CINES MN4

SEVILLA - CINE YELMO LAGOH

SEVILLA - CINESUR NERVION PLAZA

SEVILLA - CINEZONA

SEVILLA - MULTICINES LOS ARCOS

SEVILLA - ODEON MULTICINES PLAZA DE ARMAS

SIERO - CINESA PARQUE PRINCIPADO

TALAVERA DE LA REINA - ARTESIETE ALFARES

TARRAGONA - OCINE LES GAVARRES

TARRAGONA - YELMO CINES PARC CENTRAL

TÁRREGA - MINICINES MAJESTIC

TELDE - ARTESIETE LAS TERRAZAS

TERRASSA - CINESA PARK VALLES

TOLEDO CINESUR LUZ DEL TAJO

TOMELLOSO LA DEHESA - TOMELLOSO

TORREJÓN DE ARDOZ - YELMO CINES PARQUE CORREDOR

TORREVIEJA - IMF TORREVIEJA

TRES CANTOS - ODEON MULTICINES TRES CANTOS

USURBIL - CINESA URBIL

UTRERA - CINEAPOLIS UTRERA

VALDEMORO - RESTON CINEMA VALDEMORO

VALDEPEÑAS - MULTICINES VALDEPEÑAS

VALENCIA - ABC EL SALER

VALENCIA - CINES ABC PARK

VALENCIA - YELMO CINES VALENCIA

VALLADOLID - CINES BROADWAY

VALLADOLID - YELMO CINES VALLSUR

VALLS - CINEMES -JCA VALLS

VÉLEZ-MÁLAGA - CINESUR EL INGENIO - VÉLEZ MÁLAGA

VIANA - MULTICINES LAS CAÑAS

VIGO - GRAN VIA CINES

VIGO - MINICINES NORTE

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