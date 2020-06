Mascarillas obligatorias... y agotan las máscaras de Bane, el villano de Batman en el Caballero Oscuro

MADRID, 20 May. (CulturaOcio) -

Mientras las personas de todo el mundo buscan material sanitario como mascarillas o guantes para evitar el contagio de coronavirus, parece que muchos fans de DC han tenido una idea bastante peregrina: utilizar la máscara que Tom Hardy lució como Bane en El Caballero Oscuro: La leyenda renace. Y aunque es evidente que su eficacia para proteger ante la amenaza de la COVID-19 es nula, las máscaras del villano ya se han agotado en las tiendas.

The Hollywood Reporter informa que tres de las principales tiendas de disfraces en Estados Unidos -Costume.com, BuyCostumes.com y HalloweenCostumes.com- han agotado sus existencias del merchandising de la cinta de Christopher Nolan en plena pandemia.

Sin embargo, y por muy estilosa que quede, la máscara de Bane no está homologada y por lo tanto no es efectiva para evitar el contagio, tal y como ha explicado el ejército de Estados Unidos, que también ha citado otros ejemplos de productos no recomendados como el casco de Darth Vader o la máscara de Hannibal Lecter.

"En cuanto a las cifras, la máscara para adultos tuvo un pico de ventas en abril y principios de mayo, lo cual es inusual para esta época del año", explicó David DeJac de Costume.com a THR. El portavoz también señala que los trajes completos de Bane siguen disponibles, lo que sugiere que la gente sólo estaba buscando la máscara y no el disfraz completo.

Por el momento las mascarillas protectoras se han convertido en un elemento cotidiano en la vida de las personas, y parece que esto seguirá así al menos hasta que se descubra una vacuna para el COVID-19. Eso sí, para aquél que esté pensando en comprarse una protección facial de su personaje favorito, ha de tener en cuenta que, sin protección adicional, no servirá de nada.