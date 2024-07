Más malas noticias para Vengadores 5

MADRID, 16 Jul. (CulturaoOcio) -

Tras la salida de Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos) como director de la quinta entrega de Vengadores, ahora es su guionista, Michael Waldron quien ha abandonado la cinta, que se antoja ya como el proyecto maldito de Marvel Studios.

El estudio liderado por Kevin Feige tiene previsto culminar su Saga del Multiverso con el estreno de la quinta entrega de Vengadores y su secuela, Secret Wars, que se encuentran programadas para 2026 y 2027, respectivamente. Sin embargo, la primera de ellas ha sufrido un nuevo y duro revés.

Según recoge Nexus Point News, la Casa de las Ideas reemplazará al que también fuese el showrunner de Loki por otro guionista cuyo nombre aún no se ha dado a conocer. La salida de Waldron, quien también escribió el guion de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, indica también que el estudio quiere distanciarse completamente de Kang el Conquistador como gran villano de la película.

No hay que olvidar que, tras ser encontrado culpable de los cargos de violencia doméstica, Marvel no solo despidió a Jonathan Majors, quien había puesto rostro a Kang y todas sus variantes en el UCM, como la de El que permanece en Loki, sino también cambiar el título de Vengadores: The Kang Dinasty a Vengadores 5. Sin embargo, también es posible que pretenda trazar un nuevo rumbo para la secuela.

Es más, desde hace ya varios meses se ha estado especulando sobre la extensa nómina de personajes Marvel que aparecerán en la quinta entrega de los héroes más poderosos de la Tierra y también su posible trama. Los últimos rumores señalaban que este colosal filme seguirá una estructura similar a la utilizada por la Casa de las Ideas en Vengadores: Infinity War.

Así, la trama dividiría a los personajes en varios equipos de héroes, enfrentándose por separado a distintos villanos y misiones antes de reagruparse y enfrentarse a la verdadera amenaza, tal y como ocurría con Thanos, y culminar su Saga del Multiverso en Secret Wars, a la que, según el medio, Waldron sigue vinculado.

Por otro lado, las filtraciones más recientes también apuntaban a que la TVA (Agencia de Variación Temporal) no solo jugará un papel de gran importancia en Deapool y Lobezno, que llegará a los cines el 25 de julio, sino también en la trama de Vengadores 5. Pero no todo iban a ser malas noticias para la película.

Y es que, aunque ni Feige o la propia Marvel se han pronunciado al respecto, después de que Benedict Cumberbatch confirmase su regreso como Stephen Strange en la cinta el pasado mes de junio, se filtró una lista confirmando los más de veinte héroes Marvel que también estarán en ella. En cualquier caso, los fans esperan a que el estudio ofrezca más detalles sobre el filme, así como sobre el resto de sus producciones durante su panel en la Comic-Con que se celebrará del 25 al 28 de julio en San Diego.