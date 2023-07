Más de 1.000 dólares en la reventa para ver Oppenheimer tal y como la concibió Nolan

MADRID, 29 Jul. (CulturaOcio) -

Oppenheimer lleva poco más de una semana en cartel y ya es una de las películas del año. El filme de Christopher Nolan está agotando entradas, hasta el punto de que la reventa ha alcanzado cifras astronómicas en Estados Unidos.

Un usuario de Twitter ha colgado una captura de un anuncio de Craiglist, popular página web de clasificados. En el anuncio se ofrecen ocho entradas en formato 70 mm de IMAX, considerado el de mayor calidad, por 1.400 dólares.

Las entradas son para un cine en Nueva York y están ubicadas en la cuarta fila, algo muy criticado por algunos internautas. "Demasiado cerca de la pantalla. Dolor de cuello. Están subidas de precio", opinó un tuitero. "Esos asientos son terribles", reza otra publicación.

Además de en Craiglist, en eBay también se ha visto algún anuncio de reventa de entradas. Uno de ellos ofrecía dos tickets en una puja cuyo precio inicial era de 499 dólares.

Nolan ha aconsejado a los fans ver Oppenheimer en 70 mm de IMAX. Sin embargo, solo está disponible en 25 cines de toda Norteamérica. En España ni siquiera existen salas que ofrezcan este formato.

"Rara vez tienes la oportunidad de hablar directamente con los cinéfilos sobre por qué te encanta un formato en particular, pero si podéis encontrar una sala IMAX para ver la película, sería genial. Nos esforzamos mucho por filmar la película de manera que podamos proyectarla en estas pantallas de gran formato. Realmente es una excelente manera de brindar al público una experiencia que posiblemente no pueda conseguir en casa", destacó Nolan. "La nitidez, la claridad y la profundidad de la imagen no tienen comparación. Al filmar en IMAX 70 mm, realmente estás dejando que la pantalla desaparezca. Estás teniendo una sensación de 3D sin las gafas. Tienes una pantalla enorme y estás llenando la visión periférica de la audiencia. Los estás sumergiendo en el mundo de la película", explicó el cineasta a AP.

Oppenheimer está protagonizada por Cillian Murphy en el rol del físico teórico J. Robert Oppenheimer, líder del Proyecto Manhattan y padre de la bomba atómica. Además, la película también está protagonizada por Emily Blunt, que interpreta a la esposa de Oppenheimer, Kitty Oppenheimer; Robert Downey Jr. como el presidente de la Comisión de Energía Atómica, Lewis Strauss; Matt Damon como Leslie Groves; Florence Pugh como Jean Tatlock; Rami Malek como David Hill; Jack Quaid como Richard Feynman y Devon Bostick como Seth Neddermeyer.