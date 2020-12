Marvel revela que Star-Lord, personaje de Chris Pratt, es bisexual

MADRID, 15 Dic. (CulturaOcio) -

Hasta ahora, el aventurero espacial Peter Quill, también conocido como Star-Lord, había centrado su interés amoroso en Gamora, al menos dentro del Universo Cinematográfico Marvel donde está interpretado por el actor Chris Pratt. Pero la sorpresa ha llegado en el último número de la colección de cómic de los Guardianes de la Galaxia su líder se encuentra en una relación poliamorosa... con individuos de ambos sexos.

En el #9 de Guardianes de la Galaxia de Marvel Comics, titulado 'Te convertiré en un Star-Lord', Quill está pasando casi 150 años en un remoto planeta llamado Morinus. Allí, se hace amigo de dos seres humanoides, la hembra Aradia y el macho Mors.

Pasados aproximadamente 12 años desde la llegada de Quill, los tres comienzan una relación poliamorosa y bisexual, cuando el héroe titular acepta que no podrá salir pronto del planeta. "Ha pasado más de una década", le dice Star-Lord a la pareja. "Es hora de aceptar la verdad. Morinus es mi hogar, vosotros sois mi hogar".

