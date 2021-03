Marvel prescinde de un actor de Ant-Man tras ser acusado de abuso sexual

MADRID, 2 Mar. (CulturaOcio) -

El rapero y actor T.I., quien interpretó a Dave, uno de los amigos de Scott Lang en las dos primeras entregas de 'Ant-Man', no aparecerá en la tercera película, 'Ant-Man and the Wasp: Quantunmania'. Su salida de la saga del Universo Cinematográfico de Marvel llega después de las recientes acusaciones contra el artista, quien ha sido denunciado por abuso sexual.

El rapero y también a su esposa, Tiny Harris, han sido denunciados hasta por 11 personas por un presunto caso de abuso sexual que, además, incluye también acusaciones de "ingestión forzada de sustancias ilegales, secuestro, acoso, intimidación y violación". La pareja, a través de su abogado, ha negado las acusaciones.

Aunque, oficialmente, la salida de T.I. de 'Ant-Man 3' no está relacionada con las acusaciones. Según The Hollywood Reporter, al estar los guiones de la tercera entrega en solitario del superhéroe interpretado por Paul Rudd, en fase de desarrollo, su personaje aún no estaba incluido en los primeros borradores, por lo que, en un principio, Disney no tenía por qué contar con el rapero.

Las acusaciones contra el rapero provocaron la cancelación de un proyecto que tenía T.I. y su esposa con MTV Entertainment, el reality show 'T.I. and Tiny: Friends and Family Hustle', una producción que iba a emitirse en VHI. "Dada la gravedad de las acusaciones, hemos decidido suspender la producción para recopilar más información", declaró un representante del estudio a Deadline.

Dirigida por Peyton Reed, 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania' estará protagonizada por Paul Rudd, al que le acompañarán de nuevo Evangeline Lilly, Michael Peña, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer. Entre las nuevas caras estarán Kathryn Newton, que interpretará a una versión más adulta de la hija de Scott Lang, y Jonathan Majors, quien será el villano Kang el Conquistador.