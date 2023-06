Marvel da malas noticias para la Comic Con de San Diego

MADRID, 21 Jun. (CulturaOcio) -

Del 20 al 23 de julio se celebrará la San Diego Comic-Con 2023, uno de los eventos más importantes del mundo del cine, la televisión y los videojuegos. Uno de los platos fuertes de la convención anual suele ser la presentación de Marvel Studios, aunque la compañía ha hecho algunos cambios para la edición de este año.

En ediciones anteriores, Marvel Studios ha ocupado el espacio principal del panel del sábado por la noche en el Pabellón H, donde solía hacer sus grandes anuncios. Sin embargo, The Wrap ha revelado en exclusiva que la compañía se saltará el Pabellón H en la edición de 2023. Pese a este gran cambio, el medio señala que Marvel Studios mantendrá su presencia en la convención.

El estudio, que siempre ha aprovechado la Comic-Con para lanzar adelantos de sus proyectos, se ha visto obligado a detener múltiples producciones por la huelga de guionistas de Hollywood, incluyendo títulos como Blade, Thunderbolts, Daredevil: Born Again o Wonder Man.

La Comic-Con 2023 no será la primera edición en la que Marvel Studios se salta el Pabellón H en su programación. Su ausencia más reciente fue en 2018 y Kevin Feige explicó los motivos. "No vamos a ir al Pabellón H este año. Nos tomaremos un año libre, que es lo que hicimos después de Los Vengadores y lo que hemos hecho cada pocos años. No vamos a anunciar ninguna película posterior a Vengadores: Endgame hasta después de Vengadores: Endgame, que es otra razón por la que no vamos a la Comic-Con", declaró el presidente del estudio a Collider.

La ausencia de Marvel Studios en el Pabellón H llega en un momento complicado para la Comic-Con, ya que prácticamente todos los participantes de la industria audiovisual se han visto afectados por la huelga de guionistas. Además, el paro también significa que los guionistas y showrunners no podrán participar en las presentaciones. Por si esto fuera poco, el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) aprobó recientemente la autorización de la huelga, por lo que, de iniciarse un paro, los actores tampoco podrían acudir a la Comic-Con.