Mario Casas agradece el Goya con un casco de Iron Man: "Gracias a todos que habéis estado a 3 metros sobre el cielo"

MADRID, 7 Mar. (CulturaOcio) -

Mario Casas se alzó con su primer Goya gracias a su trabajo en el filme 'No matarás'. El actor, como el resto de premiados, agradeció el galadrón de forma telemática desde su casa, debido a la pandemia, y lo hizo de una forma muy curiosa: sujetando un casco de Iron Man a modo premio.

Después de que Roberto Álamo y José Coronado pronunciaran el nombre de Casas, que se impuso a Javier Cámara, por 'Sentimental'; Ernesto Alterio, por 'Un mundo normal'; y David Verdaguer, por 'Uno para todos', los familiares y amigos que acompañaban al actor desataron toda su euforia en directo.

Tras esos locos momentos de besos abrazos y desmedida alegría familiar, el actor mostró un casco de Iron Man hecho con piezas de LEGO. "Aquí está mi Goya. A mi hermano pequeño le dije hace unas semanas que si me lo regalaba... me dijo que no. Hace poco escuchó de lo de los Goya en el colegio o en casa y me dijo que si ganaba me lo regalaba, así que tengo el mejor premio del mundo", relató emocionado.

Después dar las gracias al resto de su familia, a sus compañeros y al equipo de No matarás y a su director, David Victori, Casas quiso dedicar el premio al público que le ha apoyado "desde hace 15 años".

🎭@mario_casas_ recibe emocionado el Goya a Mejor Actor Protagonista. Vuelve a ver su discurso ⬇️ #Goya2021 pic.twitter.com/2dsXBxZB4W — Premios Goya (@PremiosGoya) March 6, 2021

"Sobre todo muchas gracias al público porque me lleváis apoyando desde hace 15 años. Me habéis apoyado desde el principio y me habéis llevado donde estoy ahora. Y sobre todo, y ya termino, a todos aquellos que alguna vez habéis estado a 3 metros sobre el cielo", concluyó en un guiño a la película que protagonizó en 2010 basada en la obra de Federico Moccia y que se convirtió en uno de sus primeros éxitos cinematográficos.