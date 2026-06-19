En marcha una secuela de El Grinch con el regreso de Jim Carrey y Ron Howard

MADRID, 19 Jun. (CulturaOcio) -

El Grinch de Jim Carrey volverá a intentar robar la Navidad. Casi tres décadas después del estreno de la película de Ron Howard basada en la legendaria obra de Dr. Seuss, parece que el filme está más cerca que nunca de una secuela y que esta contará con el director y el protagonista del filme original.

Según ha dado a conocer The Hollywood Reporter, Universal e Imagine Entertainment se encuentran ya desarrollando una secuela de la mítica cinta navideña, y se espera el regreso de parte del equipo que participara en ella. El medio estadounidense apunta que Carrey se encuentra en negociaciones para retomar su papel como El Grinch, mientras que está previsto que Howard vuelva a ponerse tras las cámaras y ejerza de productor junto a su socio en Imagine Entertainment, Brian Grazer.

La película, que por el momento carece de título, contará con un guion de Alec Berg (Barry, Silicon Valley), Jeff Schaffer (Vida, Larry David y la búsqueda de la infelicidad, Dave) y David Mandel (Los fontaneros de la Casa Blanca, Veep). El trío de escritores ya trabajó anteriormente en un filme inspirado en otra de las obras de Dr. Seuss, El gato, cinta que, lejos de tener el éxito de El Grinch, fue merecedora de varias nominaciones a los Razzie.

LA CONDICIÓN DE JIM CARREY PARA VOLVER A SER EL GRINCH

Jim Carrey ya ha asegurado en el pasado que estaba abierto a la posibilidad de volver a encarnar a El Grinch, siempre y cuando no tenga que pasar por lo mismo que en la primera cinta. "Lo que pasa es que en ese momento tuve que hacer eso con un montón de maquillaje y casi no podía respirar, y fue un proceso extremadamente insoportable", explicó en una entrevista concedida a ComicBook.com en 2024, señalando que lo había soportado pensando en los niños para los que hacía la película. "Ahora, con la captura de movimiento y cosas así, podría ser libre de hacer otras cosas. Todo es posible", añadió el intérprete.

Aunque fue una de las grandes estrellas de los 90 y de la primera década de los 2000, Carrey ha estado más inactivo en los últimos años. El actor volverá a encarnar al Dr. Ivo Robotnik en Sonic 4: La película, que llegará a los cines el 19 de marzo de 2027.

La película original de El Grinch, que también contó en su elenco con Taylor Momsen, Christine Baranski y Jeffrey Tambor, fue un éxito de taquilla, recaudando 350 millones de dólares (una cifra elevada en aquel entonces). En 2018, la obra de Dr. Seuss fue adaptada a una cinta de animación que también tuvo una gran recepción, amasando 515 millones de dólares en taquilla.