La condición de Jim Carrey para volver a ser El Grinch: "No es cuestión de dinero"

MADRID, 14 Dic. (CulturaOcio) -

Estrenada en el año 2000 y basada en la obra del Dr. Seuss de 1957, El Grinch es un clásico de Navidad dirigido por Ron Howard y protagonizado por Jim Carrey. En 2023 surgieron rumores sobre una posible secuela, y ahora Carrey ha revelado cuál sería su condición para retomar el papel.

En una entrevista con ComicBook.com, Carrey ha hablado sobre su posible regreso como El Grinch. "Lo que pasa es que en ese momento tuve que hacer eso con un montón de maquillaje y casi no podía respirar, y fue un proceso extremadamente insoportable. Los niños estaban en mi mente todo el tiempo. 'Es para los niños, es para los niños, es para los niños'. Y ahora, con la captura de movimiento y cosas así, podría ser libre de hacer otras cosas. Todo es posible", declaró el actor, dejando claro que el maquillaje tendría que ser sustituido por CGI para que volviera a dar vida al personaje.

En 2022, Carrey anunció su retirada, pero volverá a la gran pantalla con Sonic 3: La película, que llegará a los cines el 25 de diciembre. Además, el artista participará en Evergreen Pines and the Fading Summer, filme dirigido por David Robert Mitchell.

El Grinch, que también cuenta en su elenco con Taylor Momsen, Christine Baranski y Jeffrey Tambor, fue un éxito de taquilla y recaudó 345,8 millones de dólares.

En su entrevista, Carrey también desveló si estaría dispuesto a hacer una continuación de La máscara. "Tiene que ser la idea correcta. Si alguien tuviera la idea correcta, supongo... No se trata realmente de dinero. Bromeo sobre el dinero... Pero no lo sé. No puedes estar seguro de estas cosas. Dije que me gustaría retirarme, pero creo que estaba hablando más de descansar. Porque tan pronto como se te presenta una buena idea, o un grupo de personas con las que realmente disfrutaste trabajar, las cosas cambian", aseguró.