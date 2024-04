MADRID, 9 Abr. (CulturaOcio) -

En 1982 llegó a los cines E.T. el extraterrestre, cinta de Steven Spielberg que se convirtió en un clásico del cine familiar y de ciencia ficción. En Internet han comenzado a circular rumores sobre una posible secuela del legendario filme, continuación que llegaría a los cines el próximo año.

En redes sociales se está compartiendo un póster de una posible secuela que llevaría por título E.T. The Return to Earth. Según el cartel, su estreno estaría previsto para el verano de 2025.

E.T. THE RETURN TO EARTH!!! SPIELBERG!!!



Steven Spielberg reunites Henry Thomas and Drew Barrymore in "E.T. The Return to Earth," a thrilling sequel to the beloved classic. Decades after their original adventure, Elliott and Gertie embark on a cosmic quest with E.T. to save pic.twitter.com/vKhQkLfq1W