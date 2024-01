El cameo secreto de Harrison Ford en E.T. el extraterrestre

El sorprendente cameo de Harrison Ford que fue eliminado de E.T. El extraterrestre

Uno de los papeles más recordados de Harrison Ford es el de Indiana Jones en la saga dirigida por Steven Spielberg. El actor hizo un cameo en otra aclamada película del director, E.T. el extraterrestre, pero la secuencia fue eliminada.

LA CONEXIÓN DE HARRISON FORD CON E.T. EL EXTRATERRESTRE

La primera película de Indiana Jones, En busca del arca perdida, se estrenó en 1981. Mientras filmaba esta cinta, Spielberg tuvo un encuentro que daría forma a su siguiente proyecto. La novia de Harrison Ford en ese momento, y posteriormente su esposa de 1983 a 2004, era la guionista Melissa Mathison, quien escribió el guion de El corcel negro.

Spielberg era fan de la cinta y cuando Mathison apareció en el set para ver a Ford, habló con ella. Tenía la idea de E.T. el extraterrestre en su cabeza en ese momento, pero necesitaba un guionista. Spielberg pensó que Mathison sería perfecta, pero cuando se lo pidió, ella lo rechazó y le dijo al director que se había retirado porque escribir guiones le resultaba demasiado difícil. El cineasta no aceptó un no por respuesta y ella terminó escribiendo el filme.

EL CAMEO DE FORD

Ford aceptó hacer un cameo en E.T. el extraterrestre. Su papel era el del director del colegio del joven Elliott y aparecería justo después de la escena en la que Erica Eleniak besa a Elliott. En la siguiente escena, Elliott es enviado al despacho del director, pero el rostro de Ford nunca se muestra. Se escucha su voz y se ve su cuerpo y sus manos, pero el foco está en Elliott.

En la escena eliminada, Ford es filmado desde atrás y en las sombras. Elliott se disculpa por lo que hizo y, mientras Ford le regaña, el niño mira por la ventana. En ese momento, la silla de Elliott se levanta del suelo por obra del extraterrestre, antes de caer al suelo sin que el director se dé cuenta. Es entonces cuando la madre de Elliott entra en el despacho y el director le dice que no se preocupe porque ya ha aclarado lo ocurrido con Elliott. El personaje de Ford manda al niño a casa durante el resto del día para que piense en lo que ha hecho. "Mañana es el primer día de tu vida", le dice.

¿POR QUÉ LA ESCENA FUE ELIMINADA?

La escena finalmente fue eliminada porque gran parte de la película fue filmada desde la perspectiva de un niño y los adultos no tienen apenas protagonismo. La bronca del director a Elliott no añadía nada a la trama e iba en contra del tono general de la cinta, siendo un momento demasiado oscuro y serio del que Spielberg prefirió prescindir.