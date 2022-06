Mágico tráiler de Pinocho con Tom Hanks como Geppetto

MADRID, 31 May. (CulturaOcio) -

Disney ha lanzado el primer tráiler de Pinocho, la película de imagen real dirigida por Robert Zemeckis que llevará una vez más el clásico a la pantalla. Una adaptación verá la luz en Disney+ el próximo 8 de septiembre y que cuenta con Tom Hanks en el papel de Geppetto, el padre del muñeco de madera, a quien el Hada Azul convierte en un niño de carne y hueso en este adelanto.

Pinocho supone el que será el primer remake en imagen real desde que la Casa del Ratón estrenase Mulan en 2020, sin contar la reinterpretación de 101 dálmatas con Cruella un año después. Pero también supone el reencuentro entre Hanks y Zemeckis, con quien el oscarizado actor ya trabajó en Náufrago Y Forrest Gump.

Este adelanto de 1 minuto y 42 segundos muestra a Hanks, ya convertido en Geppetto mientras trabaja sin descanso, al incesante sonido de la multitud de relojes de cuco que lo rodean en su taller. Acompañado por su gato, el carpintero se encuentra puliendo los detalles de su último trabajo, una marioneta de madera que lleva unos guantes blancos y un peto rojo.

Al caer la noche, reza, con todas sus fuerzas, a la primera estrella de la noche para que, con su ruego, cumpla su único deseo en el mundo, que su mayor, logro, el títere que ha creado cobre vida, puesto que lo que más anhela el artesano, es un hijo.

Y mientras suena la mítica canción de Disney, When you whis upon a star, un brillante destello de luz blanca, asoma por la casa del artesano italiano, deslumbrando, incluso, a Pepito Grillo, la voz de la conciencia de Pinocho en la cinta de animación de 1940 y al que aquí, pone voz Joseph Gordon-Levitt.

Así mismo, el avance también muestra a otros personajes como el Hada Azul de Cynthia Erivo cumpliendo el ferviente deseo de Geppetto, dando vida al entrañable muñeco de madera o el cochero al que interpreta Luke Evans.

Aunque sin duda alguna, la escena que más ha encandilado a los fans de Disney en el adelanto, ha sido en la que el propio Pinocho -a quien pondrá voz, Benjamin Evan Ainsworth- se mueve por primera vez.

Pinocho, que se estrenará el próximo 8 de septiembre en Disney+, es uno de los remakes en imagen real que prepara la Casa del Ratón. Y entre los cuales se encuentran títulos como La Sirenita protagonizada por Halle Bailey, Blancanieves con Rachel Zegler, Rapunzel, Bambi, Lilo & Stitch, Hércules, Peter Pan o los Aristogatos.

Un trance, el de la revisión en imagen real, por el que han pasado otros clásicos de animación como Alicia en el País de las Maravillas, Cenicienta, El libro de la Selva, Dumbo, El Rey León o las ya mencionadas Mulan y Cruella.