Mads Mikkelsen y otros 11 actores perfectos para sustituir a Johnny Depp como Grindelwald en Animales Fantásticos 3

Warner Bros. decidió prescindir de Johnny Depp, que abandona la saga Animales Fantásticos, donde interpretaba al villano Gellert Grindelwald. El despido de Depp implica que las precuelas de la franquicia Harry Potter necesitan a un nuevo gran villano, y hay un buen puñado de actores que serían el candidato perfecto para interpretar al carismático y oscuro personaje.

Antes de su despido, Depp solo había filmado una secuencia como Grindelwald -por la que recibirá su salario íntegro de 10 millones de dólares-, por lo que Warner aún está a tiempo de asignar el rol a otro actor de primera fila de Hollywood.

Las informaciones más recientes apuntan a que Warner quiere que Mads Mikkelsen (Doctor Strange, Rogue One), sea el sucesor del polémico actor, aunque por el momento no ha sido confirmado. Dado el carisma de Depp, el estudio necesitará un intérprete igual de consagrado entre el público, y más teniendo en cuenta que muchos fans se han mostrado en contra de su despido.

En este punto también hay que tener en cuenta que, en la primera entrega de Animales Fantásticos, Grindelwald fue interpretado por Colin Farrell. Es decir que, a efectos narrativos, no sería difícil para el estudio sustituir la apariencia del villano con una explicación mágica que no desagrade a los fans.

Con esto en mente, y con Mikkelsen como gran favorito del estudio, a continuación, en CulturaOcio.com ofrecemos una lista de otros 10 grandes actores que serían perfectos para llenar la túnica vacía que ha dejado el despido de Johnny Depp.

1. EWAN MCGREGOR

Sin duda Ewan McGregor y su Obi-Wan Kenobi son uno de los puntos fuertes de la trilogía precuela de Star Wars. El actor ya ha demostrado que puede llevar el peso de una gran franquicia sobre sus hombros, y además tiene casi la misma edad que Jude Law (Dumbledore).

2. JOSEPH FIENNES

Como cualquier Pottermaníaco sabe, Grindelwald es el oscuro antecesor de Voldemort, que en la saga de Harry Potter fue interpretado por Ralph Fiennes. ¿Quién mejor que su hermano pequeño para interpretar al hombre que le sirvió de ejemplo en su descenso hacia el mal?

3. COLIN FIRTH

Sorprendentemente, pese a ser inglés, Colin Firth no ha tenido ningún papel en la franquicia Harry Potter, pero no cabe duda de que tiene el talento suficiente para interpretar al gran villano de Animales Fantásticos. Además, no se le suele ver haciendo de malo, lo que sería un gran aliciente para el papel.

4. MICHAEL SHANNON

Si Warner está pensando en un perfil aún más oscuro para Grindelwald en el futuro, una gran opción sería Michael Shannon. El actor que dio vida al General Zod en El Hombre de Acero ha demostrado tener cogida la medida a los villanos, y sus potentes actuaciones le respaldan.

5. ROBERT DOWNEY JR.

Robert Downey Jr. ya ha demostrado su química (y lo volverá a hacer) con Jude Law en Sherlock Holmes. Los fans están acostumbrados a verle como un héroe gracias a Marvel, pero ponerle en la posición del villano, más con Law al otro lado de la balanza, resulta una idea de lo más interesante.

6. TOM HARDY

Tan camaleónico como es Depp lo es Tom Hardy, que en papeles como Venom o la tercera entrega de El Caballero Oscuro ha demostrado que puede dar mucho, mucho miedo. Interpretar a un mago fascista es algo que sin duda se le daría muy bien, y más teniendo en cuenta la pasión que pone en sus personajes.

7. MICHAEL FASSBENDER

Michael Fassbender demostró en X-Men que sabía llenar los zapatos de un actor como Sir Ian McKellen con su interpretación como Magneto. Ahora que sus tiempos de mutante han acabado, unirse a otra gran franquicia sería un gran paso para el actor, que sin duda aportaría a Grindelwald un toque de elegancia e intimidación extra.

8. MATT SMITH

Los rumores aseguran que hubo un momento en el que Matt Smith estaba listo para interpretar a una versión joven de Palpatine en Star Wars. Por desgracia, esto nunca sucedió. Pero el enigmático rostro del actor, que también es inglés, encajaría perfectamente con la oscura personalidad del enemigo de Dumbledore.

9. BENEDICT CUMBERBATCH

Y hablando de actores ingleses, y de magos, no puede faltar Benedict Cumberbatch. Además de interpretar a Doctor Strange, el actor ha mostrado sus cualidades como villano tanto en Star Trek como en El Hobbit, donde interpretó al dragón Smaug. Si alguien es capaz de mejorar la actuación de Depp, ese es el protagonista de Sherlock.

10. CHRISTIAN BALE

Incluso interpretando a Batman en El Caballero Oscuro se podía ver ese punto de locura oscura que Bale aporta a sus personajes, como ya demostró en American Psycho. Además, el actor interpretará al villano de Thor: Love and Thunder. Un doble papel como malo, siendo ambos tan distintos, podría ser la elección perfecta.

¿EL ELEGIDO? MADS MIKKELSEN

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20160505111225_1200.jpg

Mads Mikkelsen está acostumbrado a interpretar a villanos tan perturbadores como peligrosos, sirviendo de muestra su rol en Quantum of Solace de James Bond, el hechicero Kaecilius en Doctor Strange o su brillante versión del Dr. Lecter en la serie de Hannibal. Tres años más joven que Depp, sin duda es una elección acertada para volver a Grindelwald aún más oscuro. ¿Será el próximo gran mago tenebroso?

EXTRA: COLIN FARRELL (OTRA VEZ)

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20170401104013_1200.jpg

Por último, Warner podría optar por volver al origen y fichar de nuevo a Colin Farrell, que ya interpretó al auror Percival Graves (más tarde revelado como Grindelwald) en la primera entrega de Animales Fantásticos. Retomar el papel ahora que su secreto ha sido revelado podría ser muy interesante, y muy fácil de explicar narrativamente hablando.