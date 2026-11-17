Macaulay Culkin regresa como Kevin McCallister de Solo en casa... En un tronchante anuncio navideño - 20TH CENTURY FOX / PRIME VÍDEO

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

Macaulay Culkin saltó al estrellato mundial en los años 90 interpretando a Kevin McCallister en las dos entregas de Solo en casa. Más de treinta años después, el actor ha retomado oficialmente al personaje en un hilarante anuncio navideño de McDonald's.

"Otra vez ha desaparecido todo el mundo", bromea Kevin al entrar en un McDonald's antes de ponerse el uniforme de empleado. Entonces comienza a simular que atiende los pedidos y presenta el menú y el artículo coleccionable que incluye: unos calcetines navideños.

El spot protagonizado por Culkin forma parte del nuevo menú navideño inspirado en Solo en casa: el Home Alone Meal. Se trata, como informa Collider, de una edición especial limitada que comenzará a estar disponible en distintos países a partir del 24 de noviembre. En Estados Unidos llegará a los restaurantes participantes el 1 de diciembre y estará disponible hasta agotar existencias. Además, cada menú incluirá uno de los cuatro diseños exclusivos de calcetines inspirados en la película.

LA PRIMERA REACCIÓN DE CULKIN AL CONOCER LA COLABORACIÓN DE SOLO EN CASA CON MCDONALD'S

Culkin aseguró que su primera reacción al conocer la colaboración con McDonald's fue exclamar "¡Ya era hora!" y que su esposa, Brenda Song, estaba encantada con la iniciativa, tal y como recoge Collider. "Le parece genial, y eso es lo que más importa", añadió el actor.

Además, no hace mucho se dio a conocer que Culkin habría presentado una idea para una nueva película de Solo en casa a los responsables de los estudios Disney, desatando el entusiasmo entre los directivos de la compañía. Por otra parte, aquellos fans que se encuentren en Los Ángeles podrán participar los días 4 y 5 de diciembre en el Home Alone Challenge, una experiencia temática con pruebas inspiradas en la película cuyo premio será un menú especial gratis.