Disney ya negocia con Macaulay Culkin para una nueva película de Solo en casa - FOX Y AMAZON PRIME VIDEO

MADRID, 29 Jul. (CulturaOcio) -

Macaulay Culkin saltó a lo más alto del estrellato hollywoodiense en la década de los 90 interpretando a Kevin McCallister en Solo en casa y su secuela. Ahora el actor ha propuesto a Disney una nueva entrega de la popular saga y al parecer están entusiasmados con la idea.

Matt Belloni aseguró en su reciente paso por el podcast The Town haber escuchado hace unos días que Culkin presentó una idea para una nueva película de Solo en casa en los estudios de Disney.

Al parecer la propuesta del actor de cintas como Mi chica, Niño rico o Solos con nuestro tío ha despertado un verdadero entusiasmo entre los responsables de la compañía.

"Le están ofreciendo otra película. Es decir, podría sacar adelante un proyecto personal si a cambio también hace otra de Solo en casa. Y además tienen una buena idea", afirmó Belloni.

"He hablado con personas que conocen la propuesta y aseguran que es una muy buena idea para relanzar Solo en casa con Macaulay Culkin", añadió y aunque no entró en detalles sobre la idea del actor sí destacó que Solo en casa sigue siendo una de las sagas más vistas en streaming durante las Navidades, por lo que un reinicio podría convertirse en un éxito "gigantesco".

EL REGRESO DE KEVIN McCALLISTER

Por otro lado Culkin ya dejó caer el año pasado que no descartaba retomar el papel de Kevin McCallister e incluso admitió que ya tenía una idea sobre cómo podría funcionar una nueva secuela.

"Sería viudo o estaría divorciado. Estaría criando a un hijo y volcado en el trabajo sin prestarle la atención que necesita. Él acabaría harto de mí y entonces me quedaría fuera de casa. Mi hijo no me dejaría entrar... y sería él quien me tendería las trampas", explicó a Variety.