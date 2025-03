Macaulay Culkin confiesa que lloró con el Oscar de su hermano Kieran aunque reconoce que "estaba cantado"

MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

Macaulay Culkin (Solo en casa), hermano del recientemente ganador del Oscar Kieran Culkin, ha revelado que lloró ante su triunfo, si bien estaba seguro de que lo conseguiría.

"Solo he visto el mejor actor de reparto", bromeó Culkin en declaraciones a Vanity Fair España, al ser preguntado sobre si había visto la gala y refiriéndose a la categoría por la que su hermano se llevaba la estatuilla, gracias a su papel en A Real Pain. "He llorado. Y luego ha sido como: 'Bueno, nos vemos'", reveló el intérprete, expresando que no sabía si lo iba a ver esa noche. "No sé, está muy ocupado. Acaba de ganar un Oscar de la Academia", remarcó.

En todo caso, tanto el actor de Solo en casa como su mujer, Brenda Song, aseguraron que el triunfo de Culkin era algo que ya esperaban. "Estaba en primera fila, junto a las escaleras. Estaba cantado", expuso el intérprete.

Cabe recordar que Culkin era el gran favorito para hacerse con el galardón a mejor actor de reparto, por el que competía con Guy Pearce por The Brutalist, Edward Norton por A Complete Unknown, Jeremy Strong por The Apprentice. La historia de Trump y Yura Borisov por Anora.

En su discurso de aceptación, el primero de la velada, ya que su categoría fue la primera en presentarse, Culkin le dio las gracias a su mujer, Jazz Charton, recordándole además una promesa que le había hecho un año atrás. "Tengo que dar las gracias a mi mujer, Jazz, por absolutamente todo, por darme a mis personas favoritas en el mundo", expresó, antes de narrar rápidamente la anécdota en cuestión.

"Hace más o menos un año, estaba en un escenario como éste, y muy estúpidamente dije públicamente que quería un tercer hijo suyo, porque ella dijo que, si ganaba el premio, me lo daría. Resulta que lo dijo porque no creía que yo fuera a ganar", recordó Culkin, añadiendo que más tarde le había confesado que, en realidad, quería tener cuatro hijos. "Me dijo: 'Te daré cuatro cuando ganes un Oscar'. Le tendí la mano, me la estrechó y no he vuelto a hablar de ello hasta ahora", relató.