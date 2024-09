Macarena García y Álvaro Morte ponen voz a los protagonistas de Robot Salvaje

MADRID, 5 Sep. (CulturaOcio) -

Robot Salvaje, la nueva película de animación de Dreamworks dirigida por Chris Sanders (Lilo & Stitch, Cómo entrenar a tu dragón), llegará a las salas de cine el próximo viernes 11 de octubre. Los encargados de poner voz en España a los protagonistas de esta cinta, que adapta la saga literaria homónima de Peter Brown, son Macarena García (Blancanieves, La Mesías) y Álvaro Morte (Immaculate, La casa de papel).

Esta épica aventura que mezcla la avanzada tecnología robótica con la naturaleza contará en su versión doblada al castellano con García interpretando vocalmente a Roz, la robot protagonista, mientras que Álvaro Morte dará voz en esta nueva cinta de a su nuevo amigo Bribón, un carismático y astuto zorro.

En la versión original del filme del estudio responsable de cintas como Shrek, Madagascar, Cómo entrenar a tu dragón o Kung Fu Panda, es Lupita Nyong'o la que pone voz a Roz. El papel de Bribón, Fink en V.O., recae sobre Pedro Pascal.

Tras su paso por el Festival Internacional de Cine de Toronto y la sección Perlak del Festival de San Sebastián, esta poderosa historia sobre la unión entre tecnología y naturaleza, que explora lo que significa estar vivo y conectado con todos los seres, llegará a los cines el 11 de octubre.

"Este otoño, prepárate para descubrir Robot Salvaje, una nueva adaptación de un éxito literario de la mano de Dreamworks Animation, que en esta ocasión lleva a la gran pantalla la aclamada obra del escritor Peter Brown, ganadora de múltiples premios y número 1 de la lista de best sellers de The New York Times.

Esta épica aventura nos descubre el viaje de una robot (la unidad ROZZUM 7134 o Roz) que ha naufragado en una isla deshabitada y deberá aprender a adaptarse al duro entorno, forjando poco a poco relaciones con la fauna local y convirtiéndose en madre adoptiva de una cría de ganso huérfana", reza la sinopsis oficial de la cinta de animación producida por Jeff Hermann.

El reparto vocal de la versión original de Robot Salvaje lo completan Catherine O'Hara como la zarigüeya Colirrosa, Bill Nighy como el ganso Cuellilargo, Kit Connor como la cría de ganso Picobrillo, Stephanie Hsu como la robot SAVRYNA, Mark Hamill como Thorn, Matt Berry como Paddler y Ving Rhames como Thunderbolt, entre otros.

Robot salvaje, una novela ilustrada juvenil escrita por Brown y publicada por primera vez en 2016, se convirtió en todo un fenómeno literario, ascendiendo rápidamente al número 1 de la lista de libros más vendidos del New York Times. Desde entonces, el autor ha continuado la historia con dos entregas más, El escape de la robot salvaje y The Wild Robot Protects.