Lola Índigo pide perdón por su doblaje en Space Jam 2: Nuevas Leyendas: "no voy a cobrar absolutamente nada"

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

La cantante Lola Índigo ha pedido disculpas por su participación en el doblaje al castellano de 'Space Jam: Nuevas Leyendas'. La intérprete, que pondrá voz a Lola Bunny en la cinta que se estrenará el 23 de julio, se ha mostrado consternada por la polémica, ha pedido perdon a la actriz que dobla habitualmente esa voz, Vera Bosch, y ha anunciado que donará lo cobrado por su labor en la película.

Desde que se anunció su fichaje para ser la voz española de Lola Bunny, cuya versión original está interpretada por Zendaya, la controversia no ha parado de acentuarse, especialmente tras las declaraciones de la actriz de doblaje habitual de la protagonista de 'Euphoria', Vera Bosch. Ahora, Mimi ha querido solidarizarse.

"Los que me conocen un poco saben que estoy aquí para dar oportunidades, jamás para quitarlas, que intento [...] con mi posición ayudar a todo aquel que me rodea. Con esto, pido perdón a Vera [Bosch] y a su gremio, no voy a cobrar absolutamente nada por la película", escribió Índigo en su cuenta de Twitter.

los que me conocen un poco saben que estoy aquí para dar oportunidades, jamás para quitarlas, que intento con las posibilidades que me da mi posición ayudar a todo el que me rodea, con esto pido perdón a Vera y a su gremio, no voy a cobrar absolutamente nada por la peli — lola indigo (@lolaindigomusic) July 7, 2021

todo irá destinado a mis amigas de @UnidadELCA y @ADANERGRANADA — lola indigo (@lolaindigomusic) July 7, 2021

Mimi ha revelado que no sabía que había alguien más para ser la voz de Lola Bunny en Space Jam: Nuevas Leyendas. "No tenía ni idea de si había alguien antes de que me llamaran a mí, no lo hice con mala intención y no pensé que haría daño a nadie. Simplemente, me hacía ilusión", detalla la cantante, dándole de nuevo las gracias a Bosch, la cual no ha dudado en retuitear el hilo, buscando también así zanjar la polémica.

Al final del hilo, la exconcursante de 'Operación Triunfo' ha revelado que los honorarios que cobrará por el doblaje irán destinados a la Unidad Multidisciplinar de los Trastornos de la Conducta Alimentaria y a la Asociación en defensa de la atención a la anorexia nerviosa y la bulimia de Granada