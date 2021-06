El fichaje de Lola Indigo como Lola Bunny en Space Jam 2 desata la polémica: "¿Tienes formación como actriz de doblaje?"

MADRID, 28 Jun. (CulturaOcio) -

La cantante Lola Indigo debuta como actriz de doblaje prestando su voz a Lola Bunny en Space Jam: Nuevas Leyendas. La artista se une al equipo de los Looney en la nueva película animada y de acción real dirigida por Malcolm D. Lee y protagonizada por LeBron James, que se estrenará en España el 23 de julio solo en cines.

Lola Indigo, que se declara fan de Space Jam y en especial de Lola Bunny, se embarca en su primer proyecto de doblaje, dándole voz a uno de los personajes que asegura haberle marcado desde su infancia y al que dedica su canción Lola Bunny. El personaje, en su versión estadounidense, está interpretado por Zendaya.

Actualmente la cantante se prepara para el lanzamiento del que será su segundo álbum de estudio, La Niña, y que verá la luz el próximo 2 de julio.

La elección de la intérprete para el filme ha generado polémica, ya que ha reabierto el debate en torno al intrusismo profesional al elegir a celebridades en lugar de actores de doblaje para poner voz a personajes de animación.

"Ya podían darle el papel a una actriz de doblaje profesional", se quejó un usuario en Twitter. "¿Tienes formación como actriz de doblaje? Porque si no es así deberías pensártelo. El intrusismo laboral en el doblaje es muy serio y perjudica a muchísimas personas", aseguró otro internauta.

¿Tienes formación como actriz de doblaje? Porque si no es así deberías pensártelo. El intrusismo laboral en el doblaje es muy serio y perjudica a muchísimas personas.

Vamos a poner a esta chica que no es actriz de doblaje a doblar a Lola Bunny porque tiene una canción que se llama Lola Bunny qué puede salir mal https://t.co/JVsxtHkAKd

Voy a decir una cosa: Vera Bosch (voz habitual de Zendaya que es quien pone la voz original al personaje. Y voz de Lola Bunny en el trailer) no se merecía esto. Lo siento, basta ya de intrusismo laboral. https://t.co/8G3HZ7cHoW

Que Lola Índigo habrá hecho un casting para doblar a Lola Bunny?? No te digo que no

Que la han escogido por ser quién es?? Obviamente

Que es culpa de la productora?? Por supuesto

Que ella podría haber dicho NO?? Pues también

Que han robado el puesto a un doblador?? Efectivamente