Lili Reinhart y Tom Bateman tienen una relación falsa (o no tanto) en el tráiler de La hipótesis del amor

Lili Reinhart y Tom Bateman tienen una relación falsa (o no tanto) en el paradójico tráiler de La hipótesis del amor - PRIME VIDEO

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

La hipótesis del amor, adaptación de la novela superventas de Ali Hazelwood, ha desvelado su tráiler. La película, protagonizada por Lili Reinhart (Riverdale) y Tom Bateman (Asesinato en el Orient Express) estará disponible en Prime Video el próximo 23 de septiembre.

"La ciencia nos dice que las moléculas permanecen en movimiento hasta que encuentran una pareja", explica Olive, el personaje de Reinhart al inicio del adelanto. Es entonces cuando la chica confiesa que "la única forma de que salga [su mejor amiga] con ese chico" es que ella salga con otra persona, y no tarda en encontrarla, pues besa al primero que encuentra en los pasillos de la universidad.

Lo que Olive no se esperaba era que ese chico fuera su profesor, Adam Carlsen, a quien da vida Bateman. "Acepto tu propuesta, engañar a tu amiga para que crea que salimos", dice el hombre, confesando que para él el acuerdo también es beneficioso: "Stanford podría no renovarme la beca... pero con una novia seria podrían reconsiderarlo".

"El peor error para un científico... pensar que pasaba algo entre nosotros cuando no era así", exclama Olive en los compases finales del tráiler, desvelando que su trato comienza a transformarse en algo más complicado.

CUANDO LA FICCIÓN SE MEZCLA CON LA REALIDAD

Basada en la novela homónima de Ali Hazelwood, La hipótesis del amor narra la historia de "Olive (Lili Reinhart), una brillante estudiante de doctorado centrada en labrarse un futuro en el mundo académico. Pero cuando descubre que su mejor amiga, Ahn (Rachel Marsh), se ha enamorado de Jeremy (Nicholas Duvernay), el chico que a ella le gustaba, Olive besa impulsivamente al intimidante profesor Adam Carlsen (Tom Bateman) para demostrar que lo ha superado", según adelanta la plataforma.

"Lo que comienza como un desesperado acto de amistad acaba convirtiéndose en una relación falsa con reglas, límites y un acuerdo mutuamente beneficioso. Cuando su acuerdo empieza a difuminarse entre la ficción y la realidad, Olive se ve obligada a poner a prueba su hipótesis más desafiante hasta la fecha: que quizá el amor sí merezca la pena", finaliza el comunicado.

La hipótesis del amor llega a Prime Video el 23 de septiembre. Junto a Reinhart y Bateman, completan el reparto Rachel Marsh (Fallout), Nicholas Duvernay (The White Lotus), Jaboukie Young-White (Solo asesinatos en el edificio) y Arty Froushan (Daredevil: Born Again).