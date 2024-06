Kevin Spacey rompe a llorar tras perder su casa: "No puedo pagar"

MADRID, 13 Jun. (CulturaOcio) -

En 2023 Kevin Spacey fue a juicio en Reino Unido por varios cargos de delitos sexuales presuntamente cometidos contra cuatro hombres. Pese a que fue absuelto, el intérprete no ha conseguido recuperar su carrera desde que fuera despedido de House of Cards. Recientemente el actor ha acudido al programa Piers Morgan Uncensored, una entrevista en la que se ha sincerado sobre su situación actual.

"Esta semana, donde he estado viviendo en Baltimore, está siendo embargado, mi casa se está vendiendo en una subasta", dijo Spacey, que rompió a llorar. "Así que tengo que regresar a Baltimore y guardar todas mis cosas. No estoy muy seguro de dónde voy a vivir ahora. He estado en Baltimore desde que empezamos a rodar allí House of Cards", agregó.

Piers Morgan preguntó por qué le iban a embargar su casa, a lo que Spacey respondió: "Porque no puedo pagar las facturas que debo". Cuando le preguntó si se enfrentaba a la bancarrota, el actor reveló que había estado cerca, pero logró "esquivarla" un par de veces. Luego, Morgan preguntó cuánto dinero tenía Spacey ahora y él respondió que "nada". "Todavía tengo que pagar muchas facturas legales que no he podido pagar", confesó.

El actor también se sinceró sobre las acusaciones vertidas por Anthony Rapp, quien alegó que el intérprete lo agredió sexualmente en la década de 1980, cuando tenía 14 años. "Ahora que hemos probado en un tribunal, en 2022, que las acusaciones de Anthony Rapp nunca ocurrieron, espero que la gente entienda que, en mi corazón, yo no creía que hubiera ocurrido. Espero que algún día Anthony Rapp pueda aceptar que tiene un recuerdo equivocado", agregó.

Sin embargo, Spacey admitió haber tenido "mal comportamiento" en el pasado, y Morgan le preguntó a qué se refería exactamente. "Forzar los límites, ser muy tocón, tocar a alguien sexualmente de una manera que no sabía en ese momento que no quería", reconoció.