Kevin Spacey llega un acuerdo extrajudicial con tres hombres que le acusaron de acoso sexual en Londres

Archivo - Actor Kevin Spacey speaks to the media outside Southwark Crown Court, after he was found not guilty of sexually assaulting four men following a trial. - Lucy North/Pa Wire/Dpa - Archivo

MADRID, 19 Mar. (CulturaOcio) -

Kevin Spacey ha llegado a un acuerdo extrajudicial al con los tres hombres que le habían demandado por presuntas agresiones sexuales ante la justicia londinense. El actor ya fue absuelto de nueve delitos de esta misma índole en 2023.

Según informa BBC, el juicio civil iba a celebrarse en el Tribunal Superior de Londres en octubre de este año pero se ha suspendido después de que las partes notificaran a la corte que han llegado a un acuerdo. Los tres hombres habían acusado al dos veces ganador del Oscar de agredirles sexualmente entre 2000 y 2013. El actor siempre negó dichos hechos. Ahora, este acuerdo archiva definitivamente el proceso.

Una de las presuntas víctimas alegó que Spacey lo había agredido "deliberadamente" hasta en 12 ocasiones entre los años 2000 y 2005 y otro aseguró haber sufrido "daños psíquicos y pérdidas económicas" tras una agresión en 2008. Este hombre ya había demandado al actor en 2022, si bien su caso quedó suspendido cuando se presentaron cargos penales contra el intérprete.

El tercer hombre, Ruari Cannon, renunció a su derecho al anonimato y participó en la miniserie documental Kevin Spacey: Al descubierto. Este había formado parte de una obra de Tennessee Williams en el teatro Old Vic (en el que Spacey trabajó como director artístico entre 2004 y 2013) y acusó al intérprete de manosearlo en una fiesta, algo que este tildó de "ridículo", negando que hubiese sucedido. En una vista celebrada a principios de este mes de marzo, se reveló que Cannon ya había llegado a un acuerdo con el teatro.

EL LARGO HISTORIAL DE ACUSACIONES DE SPACEY

"Cada vez que se me ha dado tiempo y un foro adecuado para defenderme, las acusaciones no han resistido el escrutinio y he sido absuelto", expuso Spacey en su cuenta de X, después de que se estrenara el documental en 2024. Aunque, según señala The Hollywood Reporter, el actor ha reconocido en alguna ocasión "ser demasiado tocón", también sostiene no haber "manoseado" nunca a nadie.

Cabe recordar que, en 2017, el actor fue despedido de House of Cards a raíz de varias acusaciones de agresión sexual, siendo diagnosticado con "conducta sexual compulsiva", algo que negaba contundentemente el pasado martes en el marco del juicio por el despido. Por otro lado, en 2022 un jurado de Nueva York absolvió a Spacey de la acusación por abuso sexual del actor Anthony Rapp, y un año más tarde, en 2023, un tribunal británico lo declaró no culpable de nueve cargos de agresión sexual.