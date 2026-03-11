Kevin Spacey reniega de su diagnóstico de "conducta sexual compulsiva" en el juicio por su despido de House of Cards - CONTACTO

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

Desde su despido en 2017 de la serie House of Cards a raíz de varias acusaciones de agresión sexual, Kevin Spacey lleva años envuelto en una batalla judicial en la que se ha enfrentado a varios cargos. El actor ha testificado este martes en Santa Mónica (California) en el marco del juicio por su despido de la producción de Netflix, donde ha asegurado que en 2017 fue diagnosticado con "conducta sexual compulsiva", algo que ha negado contundentemente.

Según informa The Wrap, Spacey presuntamente recibió este diagnóstico tras ser admitido en la clínica de rehabilitación The Meadows en Arizona. "No fue hasta más adelante cuando descubrí que, de hecho, me habían diagnosticado compulsión sexual", relató el actor, quien negó que los informes del centro fueran veraces, asegurando que un profesional médico le dijo por entonces que no padecía este transtorno.

Esta batalla legal, que lleva ya años prolongándose, enfrenta a la productora de House of Cards, Media Rights Capital (MRC), con la aseguradora que respaldó la serie, Fireman's Fund. Así, MRC pide a la aseguradora una cantidad que asciende a las nueve cifras, sosteniendo que el estado mental de Spacey fue la causa directa de que la ficción se cancelara.

"No puedo rebatirlo desde el punto de vista profesional, pero sí puedo rebatirlo desde el punto de vista personal", incidió Spacey durante el juicio. El actor relató cómo se dio cuenta de lo "obvio" que resultaba que querían pintarle como "un adicto al sexo" después de que el fundador del centro presuntamente le instara a convertirse en portavoz de dicho transtorno.

KEVIN SPACEY: "PENSABAN QUE YO TENÍA ESPOSA"

El actor negó comentarios que se le atribuían en registros médicos de la clínica, alegando que no se correspondían con su forma de hablar: "Está escrito de una manera en la que yo no hablo, así que no recuerdo haber dicho eso específicamente". "Pensaban que yo tenía acento británico, que tengo esposa", declaró Spacey, soltero y abiertamente homosexual.

"Están tratando con otros 29 hombres. No tengo ni idea de cómo toman notas. Simplemente digo que eso no es algo que yo haya dicho porque no es algo que yo haya hecho", afirmó el intérprete. "Sin duda, creo que los límites son importantes. Lo reconozco", aseguró, admitiendo que "no siempre supo" interpretar las señales "correctamente".

Durante el juicio, el actor leyó en voz alta un informe médico que rezaba: "El paciente se hará responsable del impacto adverso de sus problemáticos comportamientos sexuales sobre sí mismo y los demás". El intérprete calificó este y otros comentarios similares como "galimatías", incluidos informes en las que se afirmaba que buscaba aumentar su "capacidad para moderar múltiples comportamientos adictivos o problemáticos" o abordar su "comportamiento sexual y sus límites".

En 2022 un jurado de Nueva York absolvió a Spacey de la acusación por abuso sexual del actor Anthony Rapp, y un año más tarde, en 2023, un tribunal británico lo declaró no culpable de nueve cargos de agresión sexual. Además, otros cargos y demandas contra el actor, que negaba todas las acusaciones, han sido desestimados.