Keira Knightley investiga un asesinato en el tráiler de La mujer del camarote 10, el nuevo thriller de Netflix

Keira Knightley investiga un asesinato en el emocionante tráiler de La mujer del camarote 10, el nuevo thriller de Netflix

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

Netflix estrenará el 10 de octubre La mujer del camarote 10, adaptación de la exitosa novela homónima de Ruth Ware. A modo de aperitivo, la plataforma ha lanzado un apasionante tráiler de este thriller, dirigido por Simon Stone (Blame) y con Keira Knightley como Laura Blacklock, una periodista que se ve arrastrada a investigar la misteriosa muerte de un pasajero arrojado por la borda del yate en el que viaja.

El adelanto arranca con Blacklock en una lancha, dirigiéndose hacia un impresionante yate de lujo. Sin embargo, antes de subir a bordo, Laura, quien se encuentra acompañada de otro invitado, parece mostrarse ciertamente inquieta. "Laura Blacklock. Soy Richard. Es un placer tenerte aquí", responde atento su anfitrión, al que interpreta Guy Pearce.

"Laura es una reputada periodista, va a escribir sobre la fundación", añade posteriormente Richard ante Blacklock y el resto de los ostentosos y acaudalados invitados. Es entonces cuando Heidi y Thomas, la pareja interpretada por Hannah Waddingham y David Morrissey, comienzan delante de Blacklock a bromear con que va a espiarlos.

"El mundo entero espera impaciente", le suelta Heidi con una sonrisa perturbadora. Una vez en su camarote y alejada del resto de los presentes, Laura escucha el grito de una mujer y, al mirar por el ventanal, observa que yace muerta en el agua. "Ha caído alguien por la borda", espeta Blacklock, alarmada.

Pero pronto la harán dudar de su cordura. "¿A quién has visto?", le pregunta una oficial del crucero. Laura, en shock, responde que se trata de la mujer del camarote contiguo.

"¿En el camarote 10?", pregunta intrigado Richard, que acude para saber qué ha pasado. Es entonces cuando, mientras Laura explica lo sucedido, otro oficial del navío le revela que ese camarote ha estado siempre vacío. "No falta nadie en el barco", asegura ante la atónita mirada de Blacklock, quien no cejará en su empeño de averiguar la verdad de lo sucedido.

"Esta gente maneja el mundo. Si te metes con ellos...", le advierte Ben, otro de los presentes en el crucero e interpretado por David Ajala, a Laura, cada vez más convencida de que quieren matarla para que no hable.

Basada en la novela homónima de Ware, la sinopsis de La mujer del camarote 10 reza lo siguiente: "Una periodista (Keira Knightley), que viaja en un yate de lujo por motivos laborales, presencia cómo lanzan a alguien por la borda en plena noche. Sin embargo, no faltan pasajeros ni miembros de la tripulación. A pesar de que nadie la cree, está decidida a investigar, aunque eso suponga poner su vida en peligro".

Dirigida por Simon Stone y coescrita junto a Joe Shrapnel y Anna Waterhouse, La mujer del camarote 10 también cuenta en su elenco con Art Malik, Kaya Scodelario, Daniel Ings y Gugu Mbatha-Raw. Debra Hayward e Ilda Diffley son las productoras de la película, mientras que Cindy Holland y Richard Hewitt ejercen de productores ejecutivos.