¿Keanu Reeves Vs Pennywise? Bill Skarsgard Ficha Por John Wick 4

¿Keanu Reeves Vs Pennywise? Bill Skarsgard Ficha Por John Wick 4 - LIONSGATE/WARNER

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

Tras confirmarse el fichaje de Donnie Yen, todo apunta a que un nuevo nombre se sumará pronto al reparto de John Wick 4. Bill Skarsgard, conocido por su interpretación de Pennywise en la saga It, está negociando su participación en el filme.

Según Collider, por el momento se desconoce qué personaje interpretaría en caso de unirse al elenco de la nueva entrega de la saga John Wick. La cinta ya cuenta con la participación de Yen, que dará vida a un viejo amigo del personaje de Keanu Reeves; Shamier Anderson y Rina Sawayama. Chad Stahelski dirige y produce la cuarta entrega, escrita por Shay Hatten y Michael Finch.

"Las películas de John Wick no siguen una fórmula ni nada por el estilo, por lo que lleva un poco de tiempo idear las temáticas que queremos hacer y planear lo locos y subversivos que queremos ser en la narración. Han sido muchas idas y venidas para intentar descifrar lo que queremos hacer en la próxima John Wick. Hay muchas ideas para combinar, entre el diseño de acción, las piezas del escenario y dónde nos gustaría filmar todas esas cosas", adelantó a The Hollywood Reporter el realizador, que explicó que algunas escenas inicialmente planeadas para la tercera entrega se eliminaron y se utilizarán en la cuarta cinta.

"Me gustan las distintas temáticas, se pueden ver las influencias de los viejos westerns, las viejas películas de samuráis, los cuentos de caballería. Teníamos un par de temáticas superpuestas y lo reduje a lo esencial. Había dos secuencias de acción que habíamos concebido, pero no teníamos espacio para ellas. Las sacamos de la película. Me gustaría pensar que hay un lugar en John Wick 4 para reinsertar el 90% de lo que saqué", dejó caer.

Además de haber trabajado en las dos entregas de It, Skarsgard es conocido por títulos como Deadpool 2, Castle Rock, El diablo a todas horas o La saga Divergente: Leal. Próximamente aparecerá en Emperor junto a Adrien Brody y Paz Vega; Gilded Rage con Lily Collins y The Things They Carried con Tom Hardy

La producción de John Wick 4 arrancará este verano y el rodaje tendrá lugar en diversas localizaciones como Francia, Alemania y Japón. Se espera que el largometraje llegue a los cines el 27 de mayo de 2022.